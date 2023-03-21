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ТАСС

Болтон: решение МУС в отношении Путина может затруднить достижение мира на Украине

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Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: Юрий Орешкин/ БелТА/ ТАСС

Экс-помощник американского президента по национальной безопасности заявил, что в результате принятого судом решения "ничего не произойдет"

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина может осложнить достижение мира на Украине. С таким мнением в интервью британскому телеканалу Sky News выступил в понедельник бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Международный уголовный суд нелегитимен, так как осуществляет функции государственных органов в вакууме - без каких-либо конституционных рамок, которые бы его ограничивали. Это крайне опасный институт, и я думаю, что в настоящий момент действия МУС потенциально препятствуют достижению дипломатического решения на Украине, - сказал Болтон, добавив, что США не следует сотрудничать с МУС. - Если вы хотите переговоров, то, по-вашему, выдача ордера на арест Владимира Путина увеличивает или уменьшает вероятность того, что он на них согласится?"

Болтон, активно критиковавший МУС с 2018 года за проведение расследований в отношении граждан США и Израиля, также заявил, что в результате принятого судом решения "ничего не произойдет". При этом он подчеркнул, что не пытается "никоим образом оправдать действия" российского лидера в отношении Украины. Болтон также утверждал, что законные основания выдать ордер на арест президента РФ могут быть у Украины, однако назвал контрпродуктивной идею проведения Киевом заочного судебного процесса над ним. По его словам, это будет лишь способствовать укреплению авторитета Путина в России.

"В конечном итоге правосудие должно будет осуществить новое правительство России", - считает он.

Болтон также заявил, что начавшийся в понедельник визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о формировании "китайско-российской оси", в которой главную роль играет Пекин. "Си Цзиньпин может попытаться представить свой "мирный план" [для Украины], но я гарантирую, что это будет план, который будет от начала и до конца выгоден России, даже если на первый взгляд будет казаться справедливым и сбалансированным", - считает Болтон.

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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