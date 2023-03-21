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РИА Новости

Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве

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Сотрудник полиции
Сотрудник полиции.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Колокольцев заявил, что в 2022 году в МВД 105 тысяч должностей остались вакантными

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В МВД России "по-прежнему остро" стоит вопрос нехватки кадров, на начало 2023 года вакантными оставались 105 тысяч должностей, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.

"По-прежнему остро стоит вопрос комплектования: на начало текущего года без учета новых территорий вакантными оставались 105 тысяч должностей, из них 86 тысяч аттестованных. Прежде всего речь идет о патрульно-постовой службе, оперативных подразделениях, следствии, участковых уполномоченных полиции", - сказал Колокольцев.

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Страны
Россия
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3 комментария
№1
Удалено / По просьбе автора
№2
21.03.2023 12:53
Цитата, q
"По-прежнему остро стоит вопрос комплектования: на начало текущего года без учета новых территорий вакантными оставались 105 тысяч должностей, из них 86 тысяч аттестованных. Прежде всего речь идет о патрульно-постовой службе, оперативных подразделениях, следствии, участковых уполномоченных полиции", - сказал Колокольцев.

Так наверное нужно в разы сократить  явно избыточные  "КАБИНЕТНЫЕ" должности и заставить сотрудников не бумаги в кабинетах  перекладывать, а заниматься реальным обеспечением безопасности граждан, следственной и оперативной работой, профилактикой правонарушений.
В первую очередь за счёт кардинального изменения порядка начисления заработной платы, получения жилья, различных льгот и доплат.
Самыми высокооплачиваемыми должны стать должности следователей, оперативных работников, участковых, сотрудников ППС, а "сидеть в кабинетах" за 30 тыс. руб. могут и  оперативники и участковые, отслужившие 25 лет вышедшие на пенсию, но обладающие огромным опытом и хорошим здоровьем.
Иначе зачем нужна такая полиция которая не может осуществлять свои прямые обязанности.
+1
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№3
21.03.2023 13:38
может проблема в эффективности, а не в кадрах?
Как с мигрантами. Орды полицейских ловят их, депортируют, а они потом опять возвращаются меняя документы и фамилию, а можно было ввести дактилоскопию на границе и штрафы для сдающих
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