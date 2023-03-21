Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве

Колокольцев заявил, что в 2022 году в МВД 105 тысяч должностей остались вакантными
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В МВД России "по-прежнему остро" стоит вопрос нехватки кадров, на начало 2023 года вакантными оставались 105 тысяч должностей, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"По-прежнему остро стоит вопрос комплектования: на начало текущего года без учета новых территорий вакантными оставались 105 тысяч должностей, из них 86 тысяч аттестованных. Прежде всего речь идет о патрульно-постовой службе, оперативных подразделениях, следствии, участковых уполномоченных полиции", - сказал Колокольцев.