Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве

№2

Цитата, q

"По-прежнему остро стоит вопрос комплектования: на начало текущего года без учета новых территорий вакантными оставались 105 тысяч должностей, из них 86 тысяч аттестованных. Прежде всего речь идет о патрульно-постовой службе, оперативных подразделениях, следствии, участковых уполномоченных полиции", - сказал Колокольцев.

Так наверное нужно в разы сократить явно избыточные "КАБИНЕТНЫЕ" должности и заставить сотрудников не бумаги в кабинетах перекладывать, а заниматься реальным обеспечением безопасности граждан, следственной и оперативной работой, профилактикой правонарушений.В первую очередь за счёт кардинального изменения порядка начисления заработной платы, получения жилья, различных льгот и доплат.Самыми высокооплачиваемыми должны стать должности следователей, оперативных работников, участковых, сотрудников ППС, а "сидеть в кабинетах" за 30 тыс. руб. могут и оперативники и участковые, отслужившие 25 лет вышедшие на пенсию, но обладающие огромным опытом и хорошим здоровьем.Иначе зачем нужна такая полиция которая не может осуществлять свои прямые обязанности.