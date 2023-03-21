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ЦАМТО

ВС Мали приняли БЛА "Байрактар TB2" и самолеты L-39 "Альбатрос"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 марта. В аэропорту им. президента Модибо Кейта в присутствии временного президента Мали полковника Ассими Гойта состоялась церемония передачи ВВС Мали трех БЛА "Байрактар TB2", четырех самолетов L-39 "Альбатрос" и ряда других систем турецкого и российского производства.

По информации турецкого агентства "Анадолу", в мероприятии, состоявшемся 16 марта, также принял участие министр обороны и по делам ветеранов Мали полковник Садико Камара, который поблагодарил за переданную технику Российскую Федерацию и Турецкую Республику, назвав их "надежными и искренними партнерами Мали". По заявлению министра, поставка будет способствовать повышению ударных и разведывательных возможностей вооруженных сил Мали и позволит дополнить ранее полученные транспортные средства и боевую технику.

Судя по репортажу с церемонии, ВВС Мали получили три БЛА "Байрактар TB2" и четыре самолета L-39 "Альбатрос" (р.н. TZ-10C, TZ-15C, TZ-34C, TZ-36C). В ходе мероприятия были проведены демонстрационные полеты полученной авиатехники.

В последние годы руководство Мали активизировало сотрудничество с Россией, в т.ч. в связи с ухудшением отношений с Францией в конце 2021 года из-за жесткой критики Парижем военных властей страны. Параллельно расширялись связи в сфере обороны с Турцией. Россия для борьбы с джихадистскими группировками уже поставила Мали военную технику в марте и августе 2022 года, а также в январе 2023 года. В январский груз входили штурмовик Су-25, пять самолетов L-39 "Альбатрос" (б.н. TZ-18C, TZ-19C, TZ-30C, TZ-32C и TZ-35C) и два вертолета Ми-8.

По информации агентства France-Presse, командующий ВВС Мали генерала Алу Бой Диарра заявил, что в общей сложности ВВС получили около 20 самолетов и десяти БЛА.

Как сообщал ЦАМТО, первые БЛА "Байрактар TB2" производства турецкой компании Baykar были доставлены в Мали в декабре 2022 года. Они были продемонстрированы во время поездки в Мопти полковника Садио Камара.

БЛА были приобретены в рамках сотрудничества Бамако с Анкарой для укрепления имеющегося арсенала средств воздушного нападения для борьбы с джихадистскими группировками после окончательного вывода французских войск. Количество БЛА и условия их приобретения не раскрывались. Мали стала пятой страной в Западной Африке, которая приобрела "Байрактар TB2" у турецкой Baykar. Ранее Нигер, Нигерия, Того и Буркина-Фасо закупили БЛА турецкого производства для повышения эффективности борьбы с радикальными группировками.

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