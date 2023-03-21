Учебно-тренировочные машины ММЗ идут на экспорт

ЦАМТО, 20 марта. В ближайшее время Мытищинский машиностроительный завод (АО "ММЗ") ожидает подписания контракта в рамках ВТС на поставку в одну из стран учебной гусеничной машины, оборудованной в соответствии с требованиями заказчика.

В АО "ММЗ" большое внимание уделяется не только разработке новых образцов гусеничной и колесной техники, но и созданию учебно-тренировочных средств для подготовки механиков-водителей этих изделий.

Основной упор делается на тренажеры, имитирующие процесс вождения, в т.ч. по разным типам местности. Это обусловлено, прежде всего, сохранением ресурса боевой техники и экономией горюче-смазочных материалов при подготовке механиков-водителей. Тренажеры позволяют получить первоначальные навыки вождения, познакомиться с общими принципами управления гусеничной машины. Однако полностью освоить современную технику без практического вождения сложно.

Для комплексной подготовки механиков-водителей гусеничных машин в АО "ММЗ" разработаны специально предназначенные для этого учебно-тренировочные гусеничные машины. В отличие от боевых средств в учебных машинах процесс обучения контролируется инструктором со специального рабочего места, оборудованного необходимыми системами, обеспечивающими безопасность обучаемых и безаварийность вождения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".