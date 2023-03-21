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В Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США

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Американский солдат на военном корабле в Манаме, Бахрейн
Американский солдат на военном корабле в Манаме, Бахрейн.
Источник изображения: © AP Photo / Hasan Jamali

В Польше 21 марта появится первый постоянный военный гарнизон США, информирует министерство национальной обороны страны.

"Во вторник, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооруженных сил США в Польской Республике", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что польский гарнизон американской армии станет восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше.

Соответствующее решение принял американский президент в прошлом году. Подразделение будет заниматься "инфраструктурной поддержкой американских войск, дислоцированных в Польской Республике", говорится в сообщении. Также уточняется, что в задачи гарнизона будет входить "руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше".

Сейчас на территории Польши находятся около десяти тысяч солдат НАТО из других стран альянса, большинство из которых составляют военнослужащие американкой армии.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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