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Военное обозрение

СВР России: США хотят обеспечить боевиков в Сирии противовоздушным и противотанковым вооружением

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Источник изображения: topwar.ru

США хотят обеспечить боевиков в Сирии противовоздушным и противотанковым вооружением. Этими средствами американцы намерены оснастить вновь созданные отряды радикалов и с их помощью возобновить военные действия в этой ближневосточной стране.

Такую информацию сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Согласно полученным разведданным, соединенные Штаты намерены вооружить сирийских радикалов крупнокалиберными пулеметами и реактивным оружием, а также передать им полноприводные пикапы. В числе готовящегося к поставке вооружения – ПЗРК «Игла», а также противотанковые ракетные комплексы TOW и NLAW.

В СВР утверждают, что оружие, боеприпасы и технику передадут исламистам из числа членов ИГ (запрещенная в РФ экстремистская организация). Из них планируют сформировать вооруженные мобильные отряды, которые станут действовать против сирийских властей на юго-западе и в центре страны, а также к востоку от реки Евфрат. По утверждению Нарышкина, «посредниками» между американскими властями и радикальными исламистами станут представители так называемой «Армии свободной Сирии», состоящей из отрядов курдской и арабской антиправительственной оппозиции.

Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция с 2014 года проводит на Ближнем Востоке спецоперацию «Непоколебимая решимость». И если в Ираке американские войска, участвующие в операции, находятся по приглашению правительства, то в Сирии они находятся самовольно.

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Страны
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-71 ТOW
Игла ЗРК
Персоны
Нарышкин Сергей
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