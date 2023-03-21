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ТАСС

СМИ: страны ЕС не определились, сколько боеприпасов с их складов можно передать Украине

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Брюссель рассчитывает выделить €1 млрд на совместные закупки боеприпасов для Киева

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза не знают, сколько боеприпасов с европейских складов они могут поставить на Украину. Об этом сообщает в понедельник брюссельский портал Euractive со ссылкой на источники.

Брюссель рассчитывает выделить €1 млрд на совместные закупки боеприпасов для Киева. Однако власти некоторых европейских стран опасаются, что в случае получения денег они не смогут осуществить поставки, поскольку стоимость необходимого количества снарядов, которые сейчас на складах, может оказаться меньше полученной суммы.

Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза проведут заседание в понедельник, на котором, как ожидается, одобрят решение о совместных закупках оружия для Украины на €2 млрд, включая боеприпасы на €1 млрд. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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