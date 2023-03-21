СМИ: страны ЕС не определились, сколько боеприпасов с их складов можно передать Украине

Брюссель рассчитывает выделить €1 млрд на совместные закупки боеприпасов для Киева

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза не знают, сколько боеприпасов с европейских складов они могут поставить на Украину. Об этом сообщает в понедельник брюссельский портал Euractive со ссылкой на источники.

Брюссель рассчитывает выделить €1 млрд на совместные закупки боеприпасов для Киева. Однако власти некоторых европейских стран опасаются, что в случае получения денег они не смогут осуществить поставки, поскольку стоимость необходимого количества снарядов, которые сейчас на складах, может оказаться меньше полученной суммы.

Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза проведут заседание в понедельник, на котором, как ожидается, одобрят решение о совместных закупках оружия для Украины на €2 млрд, включая боеприпасы на €1 млрд.