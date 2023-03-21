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ТАСС

Рогов: ВСУ накапливают запасы высокоточного оружия и БПЛА перед попыткой наступления

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Морпехи ВСУ на БМП
Морпехи ВСУ на БМП.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", украинские военные практически прекратили использовать такое оружие на запорожском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически прекратили использовать высокоточное оружие и дроны-камикадзе на запорожском направлении, что может свидетельствовать о накоплении запасов перед возможным наступлением в регионе. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Высокоточное оружие с той стороны практически не используется. Поставки идут, поставки увеличиваются, но их не расходуют, это говорит о накоплении сил. Их атака, полномасштабное наступление будет сопровождаться ударами HIMARS [реактивные системы залпового огня], М777 - именно управляемыми снарядами и ракетами - и массовым использованием дронов-камикадзе. <...> Нам известно, что у той стороны их есть большое количество, при этом они используются очень ограниченно", - сказал Рогов.

По его оценке, накопление высокоточных боеприпасов и дронов, а также попытки ВСУ вести разведку боем на запорожском направлении связаны с подготовкой наступления. "Накапливаются, на мой взгляд, именно для того, чтобы начать активные боевые действия, для гарантированного удара по нашим разведанным позициям, [для] ударов по командным пунктам, чтобы лишить нас координации, [по] складам и местам расположения военной техники. Думаю, что это будет одновременно, далее выдвинется бронетехника и пехота", - считает Рогов.

В понедельник он сообщил ТАСС, что за последнюю неделю ВСУ предприняли не менее семи попыток провести разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Проекты
БПЛА
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