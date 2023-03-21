Создан спутник на батарейках для устранения космического мусора

Студенты-инженеры Университета Брауна создали спутник, работающий на обычных батарейках AA (также известные как пальчиковые), для устранения космического мусора. О результатах работы сообщается на официальном сайте университета.

Аппарат под названием SBUDNIC был разработан для решения давней проблемы захламления космического пространства около Земли вышедшими из строя устройствами, ракетами-носителями, обломками миссий и другими фрагментами. Сеть космического наблюдения США на данный момент фиксирует более 27 тысяч единиц космического мусора на орбите.

Спутник кубической формы не превышает по размеру буханку. Устройство было напечатано на 3D-принтере, работает от 48 батареек типа АА Energizer и микропроцессора стоимостью 20 долларов. Аппарат практически полностью состоит из материалов, не предназначенных для использования в космосе, которые были куплены в местных магазинах и интернете. Суммарная стоимость проекта составила 10 тысяч долларов, что беспрецедентно дешево по сравнению с другими объектами на орбите.

SBUDNIC уже даже запустили в космос с помощью ракеты SpaceX Илона Маска. Для этого команде пришлось предварительно пройти серию вакуумных, термических и вибрационных испытаний. Анализ данных ВВС показал, что спутник успешно работает. Однако ожидается, что устройство сойдет с орбиты в течение пяти лет по сравнению с предполагаемыми 25-27 годами, которые разработчики заложили на его работу.