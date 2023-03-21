Президент Чехии заявил, что у Украины есть только одна попытка на контрнаступление

Если наступление не удастся, будет чрезвычайно сложно найти средства для следующего, считает Петр Павел

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Если контрнаступление, которое готовит ВСУ, провалится, Украине будет крайне сложно подготовить следующее наступление. Такое мнение высказал в понедельник президент Чехии Петр Павел в интервью польской газете Reczpospolita.

"Окно возможностей [для наступления] открыто в этом году, - сказал он. - Полагаю, что у Украины будет только одна попытка для проведения крупного контрнаступления. Поэтому, если она [Украина] примет решение провести крупное контрнаступление и оно не удастся, будет чрезвычайно сложно найти средства для следующего".

По мнению главы Чехии, после следующей зимы "будет крайне трудно поддерживать нынешний уровень помощи" Украине. В качестве причин Петр Павел назвал "истощение людских резервов" и техники, "уничтожение инфраструктуры", а также "усталость в государствах, которые поставляют помощь".

При этом чешский президент полагает, что "Украина заслуживала бы вступления в НАТО", но "по практическим причинам было бы лучше, если бы сначала она стала членом Европейского союза, а потом - членом НАТО".