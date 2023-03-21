Визит "доброго друга" Си в Россию переполошил Запад

Визит Си Цзиньпина в Россию позволит Путину продемонстрировать формирующийся новый мировой порядок, считают западные журналисты. Си стремится стать посредником между Москвой и Киевом, однако эксперты сомневаются в его шансах.

The Washington Post (США): во время визита Си в Россию Путин видит, как формируется его антиамериканский мировой порядок

Для Владимира Путина визит в Россию китайского лидера Си Цзиньпина представляет собой огромный моральный стимул и шанс продемонстрировать пресловутый новый мировой порядок, который российский президент, по его представлениям, создает с помощью конфликта на Украине и в котором не будет места диктату Соединенных Штатов и НАТО.

Поездка Си в Россию, начинающаяся в понедельник, сблизит двух правителей, позиционирующих себя пожизненными лидерами, и создаст условия для глобальной конфронтации, поскольку Пекин намерен использовать своё сотрудничество с Москвой, чтобы бросить вызов Вашингтону, пускай для этого придется негласно одобрить российскую военную спецоперацию на Украине.

Пока неясно, обострится ли эта конфронтация, поставив три ядерные державы на грань третьей мировой, или же она просто станет первым аккордом второй холодной войны. Однако визит Си показывает, что страны делятся на группы – Китай, Россия и Иран объединяются против Соединенных Штатов, Британии и НАТО – для борьбы за глобальное влияние и за альянсы с такими странами, как ЮАР и Саудовская Аравия, которые занимают двойственную позицию, но открыты для предложений.

The New York Times (США): Си направляется в Россию, нахваливая Путина и мало говоря об Украине

Китайский лидер Си Цзиньпин должен прибыть в Россию в понедельник для саммита с Владимиром Путиным. Эта встреча покажет, насколько далеко готов зайти Си, чтобы стать потенциальным посредником в мирных переговорах по конфликту на Украине.

Китайское правительство назвало трехдневную поездку Си в Россию "визитом мира". Однако даже китайские государственные СМИ не ждут прорыва от встречи Си с Путиным и его грядущего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским.

В роли китайского лидера Си провел уже 40 переговоров – личных и посредством видеосвязи – с Путиным, однако назначенная на понедельник встреча может привлечь к себе более пристальное внимание.

Во время саммита с Си, самого значительного иностранного гостя в России с допандемийных времен, Путин попытается показать, что его страна вовсе не изолирована.

В статье, опубликованной в китайской "Жэньминь жибао", российский президент назвал Си "добрым старым другом" и повторил свое извечное утверждение о том, что Китай и Россия страдают от попыток Запада удержать "ускользающее доминирование".

CNN (США): Си наносит "визит дружбы" в Москву спустя несколько дней после выдачи "ордера на арест" Путина

Для китайского лидера Си Цзиньпина государственный визит в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным – это своевременная возможность продемонстрировать растущее дипломатическое влияние Пекина на мировой арене и его намерение бросить вызов миропорядку с США во главе.

Однако во многих западных столицах на эту поездку смотрят иначе: два автократа, давно говорившие о своей крепкой дружбе, пожимают друг другу руки и встречаются за обедом, пока в Европе бушует пожар.

Для США и большей части европейских стран визит Си – это яркое проявление поддержки всё более изолированного Путина.

В Москве Си будет балансировать на дипломатическом канате, пытаясь одновременно представить Китай в качестве нейтрального посредника в мирных переговорах и укрепить связи с Россией, не настроив против себя Европу – ключевого торгового партнера, которого Пекин пытается переманить от США к себе.

The Economist (Великобритания): Чего Си Цзиньпин хочет от Владимира Путина?

Визит Си Цзиньпина в Москву будет решительным проявлением солидарности с президентом России Владимиром Путиным. Возможно, он будет значить и нечто большее: американские официальные лица полагают, что господин Си взвешивает просьбу России о поставках ей летального оружия для использования на Украине, включая артиллерийские снаряды и ударные беспилотники. Если Си согласится, это втянет Китай в опосредованную войну с НАТО.

По сообщениям из Китая, господин Си направляется в Москву как миротворец и не собирается предлагать оружие. Вероятно, он воспользуется этой поездкой, чтобы повторить свой призыв к прекращению боевых действий и продвинуть мирный план из 12 пунктов, предложенный в феврале. Си повторит недавние заявления Китая, призывающие уважать территориальную целостность всех стран, и выступит против любого применения — или разговоров о применении — ядерного оружия.

Чтобы компенсировать критику Запада в адрес его визита в Москву, господин Си, вероятно, проведет в дальнейшем переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это будет первый официальный обмен мнениями между двумя лидерами после начала российской военной спецоперации. Действия СИ будут иметь большое значение для многих бедных стран и стран со средним уровнем дохода, а также для некоторых жителей Запада, стремящихся к тому, чтобы Америка занимала менее агрессивную позицию по отношению к Китаю.

Однако истинные намерения господина Си скрыты у всех на виду. В Москве он почти наверняка присоединится к Путину, который в очередной раз возложит вину за конфликт на расширение НАТО. И даже если Си воздержится от отправки Москве оружия, он, вероятно, предложит больше невоенной поддержки. Хотя Китай в значительной степени избегает нарушения западных санкций в отношении России, он к ним не присоединился. Это помогает Москве компенсировать их влияние, поскольку Пекин покупает больше ее нефти и газа и продает ей больше электроники и других товаров.

"Старый добрый друг": Путин похвалил Си Цзиньпина перед его первой поездкой в Россию после начала конфликта на Украине (The Guardian, Великобритания)

Владимир Путин похвалил "старого доброго друга" Си Цзиньпина в газетной статье, опубликованной в Китае накануне государственного визита лидера страны в Россию.

Си Цзиньпин в ответной статье, опубликованной в российском издании, заявил, что его поездка направлена на укрепление дружбы между двумя странами, “всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия” в мире, которому угрожают “действия гегемонии, деспотизма и травли”. “Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране”, – написал он.

Китай начал поставлять в Россию большие объемы продукции гражданского и военного назначения, включая сырье и компьютерные чипы – жизненно важные ресурсы для Москвы.

Си Цзиньпин хорошо понимает значимость своего визита. Он будет широко истолкован как демонстрация поддержки Путину, которого Си назвал своим “лучшим другом”.

Но китайский лидер также захочет продемонстрировать миру, что он может быть сдерживающей силой для Путина, например, помешав ему развернуть ядерное оружие на Украине.

При этом миротворческие усилия Си Цзиньпина могут быть оценены как пустое позерство. Он отказался осудить происходящее на Украине. С начала конфликта Китай обеспечивал Россию непоколебимой поддержкой.

И хотя Москва приветствовала мирное предложение Китая, она не продемонстрировала явного намерения отступать от своих максималистских целей смены режима на Украине.

"Проблематика военно-технического сотрудничества, несомненно, будет обсуждаться", – заявил российской газете "Ведомости" помощник Кремля Юрий Ушаков. По его словам, в переговорах примет участие министр обороны Сергей Шойгу.

"Для Си важно предотвратить крупное поражение России, которое... может поставить под угрозу позиции Путина", – считает один из западных экспертов.

Financial Times (Великобритания): Реальный смысл визита Си Цзиньпина к Путину

Си, наряду с Путиным, считает, что Россия и Китай заинтересованы в ускорении упадка западной мощи. Две недели назад китайский лидер обвинил США в проведении политики “сдерживания, окружения и подавления”, направленной против Китая.

При этом Си представит себя в Москве как человека мира. Сейчас он купается в лучах настоящего дипломатического достижения — сближения между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Китая. Пекин также недавно выдвинул мирный план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Вполне возможно, что, находясь в Москве, Си Цзиньпин предложит немедленное прекращение огня. После своей встречи с Владимиром Путиным китайский лидер, скорее всего, позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Но Зеленский и западная коалиция, поддерживающая Украину, скептически отнесутся к мирным предложениям Китая. Реальность такова, что Си Цзиньпин вряд ли захочет или сможет выступить посредником в прекращении вооруженного конфликта на Украине.

Однако для Си Цзиньпина полезно представить Китай как прагматичного миротворца, заинтересованного, прежде всего, в торговле и общем процветании. При этом Америку Пекин изображает в качестве идеологического поджигателя войны, который делит мир на друзей и врагов — и зациклен на сохранении собственной гегемонии. Этот нарратив помогает Китаю в борьбе за общественное мнение на Глобальном Юге — и это беспокоит американцев.

Скрытыми от посторонних глаз останутся любые трения между Россией и Китаем. Некоторые американские стратеги надеются, что однажды им удастся организовать второй раскол между Москвой и Пекином – подобный тому, который привел к сближению США и Китая в 70-х годах. Но в настоящее время это кажется еще более далекой перспективой, чем успешная китайская мирная инициатива по Украине.

При этом совместные фотографии Си Цзиньпина и Путина в Москве послужат четким сигналом: Россия и Китай остаются близкими партнерами — связанными их общей враждебностью к Америке и ее союзникам.

El País (Испания): Путин возлагает большие надежды на визит "доброго друга" Си

Президент России Владимир Путин в статье, написанной для китайской газеты и опубликованной в воскресенье на сайте Кремля, заявил, что Россия связывает "большие ожидания" с официальным визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, который должен начаться в понедельник. В статье Путин поблагодарил Пекин за "взвешенную линию" по Украине и отметил готовность Си играть "конструктивную роль" в решении конфликта. Китай не раскрывал деталей повестки дня Си и ограничился заявлением о том, что встреча "будет посвящена дружбе" между двумя странами.

La Vanguardia (Испания): "Китай не сможет стать честным посредником для мирных переговоров по Украине"

Когда в конце февраля Китай обнародовал свое предложение по заключению мира на Украине, он тут же привлёк всеобщее внимание, поскольку, в конце концов, никаких других аналогичных предложений нет. Так сможет ли Пекин стать лидером в потенциальном мирном процессе? Эксперты, опрошенные изданием La Vanguardia накануне визита Си в Россию, отвечают на этот вопрос отрицательно.

Жан-Пьер Кабестан (Jean Pierre Cabestan), исследователь парижского Центра Азии: "Думаю, что это маловероятно. Китай от Европы далек. Он не понимает динамики и ведущего менталитета, который сложился на континенте после окончания войны, а кроме того, сегодня у него плохие отношения как с Соединенными Штатами, так и с Европейским Союзом. Китай слишком ослеплен своей дружбой и стратегическим партнерством с Россией, чтобы по-настоящему стать "честным посредником". Си пытался установить контакт с Зеленским, и Украина достаточно позитивно отреагировала на предложенные Пекином 12 пунктов. Однако предложение Китая остаётся достаточно абстрактам и слишком отдаленным от реальности, чтобы стать настоящим мирным планом.

Я считаю, что США и Россия сядут и заключат сделку, которую впоследствии навяжут украинцам и европейцам. Соглашение будет достигнуто, но ещё нескоро. Китайцы останутся в стороне из-за нарастающей холодной войны между Вашингтоном и Пекином".

Стив Чань (Steve Chan), профессор политологии Колорадского университета в Боулдере: "Я подозреваю, что Китай не станет лидером мирного процесса на Украине. … [Сложившаяся в мире ситуация] показывает, что Индия остается единственным вероятным кандидатом, на которого согласятся и Россия, и Соединенные Штаты, и Украина".

Ракель Исамара Леон де ла Роса (Raquel Isamara León de la Rosa), директор Центра изучения китайской политики и исследователь Автономного университета Пуэблы, Мексика: "Очень рискованно будет говорить, что Китай возглавит будущий мирный процесс. Однако он был и будет одним из игроков, наиболее заинтересованных в окончании конфликта. Причина такого интереса заключается в тех экономических последствиях, к которым в долгосрочной перспективе приведут боевые действия".