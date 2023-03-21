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ТАСС

Песков заявил, что США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Об этом Вашингтон говорит открыто и официально, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Американские власти тормозят урегулирование на Украине, не давая даже снизить интенсивность боевых действий, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы с вами видим, и видно это невооруженным глазом, продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий. Об этом Вашингтон - и Госдепартамент, и Совбез американский - говорит открыто и официально", - сказал он в ответ на вопрос, может ли Китай стать посредником между РФ и США для урегулирования ситуации вокруг Украины. Представителя Кремля спросили об этом в контексте предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

На эту же позицию Вашингтона Песков обратил внимание, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что США считают неприемлемыми возможные призывы к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Говоря о том, видит ли Кремль в таких высказываниях намерение Вашингтона и далее затягивать и обострять конфликт, Песков подтвердил: "Да, видит". "США действительно придерживаются своей позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижению интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений", - подытожил пресс-секретарь российского лидера. 

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Китай
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Украина
Персоны
Путин Владимир
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