Российские подлодки провели торпедные стрельбы на учении в Черном море

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Дизель-электрические подводные лодки "Колпино" и "Старый Оскол" выполнили торпедные стрельбы из подводного положения на учении в Черном море, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Экипажи подводных лодок успешно выполнили поставленные задачи и провели стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции один из кораблей флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы выполнялись практическими торпедами, после завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.

"Эффективность применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что торпедные стрельбы "являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утверждённым планом".