Минобороны Малайзии к концу года разместит в Лабуане РЛС ПВО AN/TPS-77 американского производства

ЦАМТО, 20 марта. Министр обороны Малайзии Мохамад Хасан объявил 16 марта, что к концу этого года в Лабуане будет введена в эксплуатацию новая РЛС ПВО.

Как сообщает Mymilitarytimes.com со ссылкой М.Хасана, новая американская РЛС AN/TPS-77 заменит устаревшую РЛС итальянского производства.

По информации издания, речь, очевидно, идет о подписанном в позапрошлом году с корпорацией Lockheed Martin контракте, который предусматривает поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" наземной радиолокационной системы для Вооруженных сил Малайзии.

Министерство обороны США 24 сентября 2021 года объявило о подписании командованием ВВС с корпорацией Lockheed Martin по итогам тендера с участием двух претендентов контракта на поставку наземной РЛС для ВС Малайзии. Стоимость соглашения составила 25,111 млн. долл. Помимо самой РЛС, контракт предусматривает поставку вспомогательного оборудования, запасных частей, проведение обучения и обеспечение поддержки. Соглашение включает опционы, в случае реализации которых общая стоимость продажи вырастет до 25,718 млн. долл. Сообщалось, что работы будут выполнены на предприятии в Ливерпуле (шт.Нью-Йорк) и, как ожидается, будут завершены к 30 сентября 2025 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, в июне 2021 года Министерство обороны Малайзии объявило о намерении приобрести одну трехкоординатную РЛС обнаружения воздушных целей большой дальности, а также сопутствующее оборудование с целью повышения возможностей по обнаружения и сопровождению воздушных объектов.

Запрос о предложениях на поставку РЛС был опубликован 6 июня 2021 года, более чем через год после первоначально запланированной даты. Первоначально ВВС Малайзии рассчитывали, что РЛС будет закуплена к концу 2020 года и позволит устранить имеющиеся пробелы в контроле воздушного пространства на малазийский части острова Борнео, однако процедура затянулась из-за пандемии COVID-19.

Запрос был опубликован после размещенного в июне 2020 года на веб-сайте правительства США Beta.sam.gov объявления о том, что Вашингтон планирует передать до трех РЛС дальнего обнаружения производства корпорации Lockheed Martin общей стоимостью 77 млн. долл. Малайзии и Индонезии. ВС Малайзии должны были получить две РЛС.

В дальнейшем Индонезия, предположительно, отказалась от американской РЛС. В прошлом году стало известно, что французская группа Thales совместно с государственной индонезийской компанией PT Len Industri, специализирующейся на производстве электроники для оборонного сектора, поставит ВС Индонезии РЛС "Граунд Мастер 403" (GM403) и системы командования и боевого управления SkyView (C2). Всего Вооруженным силам Индонезии будут поставлены 13 РЛС GM403. Работы будут выполнены в период с 2023 по 2028 гг.