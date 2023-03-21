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ТАСС

Боррель допустил, что министры ЕС могут не утвердить план поставок снарядов Киеву

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Как считает глава внешнеполитической службы Евросоюза, нужно "поставлять боеприпасы на Украину быстро и в большом количестве"

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза могут не договориться в понедельник о плане поставок боеприпасов Украине и об их совместных закупках.

"Если министры не договорятся сегодня по предложенному мной плану из трех шагов объемом €2 млрд, это будет проблемой для поставок оружия на Украину, - заявил он по прибытии на министерскую встречу. - Я надеюсь, что план будет утвержден. Мы должны поставлять боеприпасы на Украину быстро и в большом количестве". 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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