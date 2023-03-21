Польша объяснила заявление посла о вступлении в конфликт с Россией

Fakt: Польша заявила о неверной интерпретации слов посла о конфликте с Россией

Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Киев потерпит поражение, цитирует Fakt заявление польского посла Яна Эмерика Росцишевского. Однако посольство Польши во Франции поспешило опровергнуть его высказывание, сославшись на "неправильную интерпретацию".

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский (Jan Emeryk Rościszewski) дал интервью французскому телевидению LCI. Темой беседы был, в частности, продолжающийся в настоящее время конфликт на Украине. Дипломат предположил, что может сложиться такая ситуация, когда у Варшавы не будет другого выхода, кроме как присоединиться к продолжающемуся в настоящее время конфликту с Москвой. «У нас не будет выбора», — говорит он.

Посольство Польши во Франции объяснило, что в высказывании посла «не было речи о непосредственном участии Польши в конфликте [на Украине]».

Польша вступит в вооруженный конфликт?

Журналистов интересовал, в частности, вопрос о передаче Украине польских и словацких истребителей МиГ—29. Речь шла о том, не приведет ли поставка этой техники к эскалации конфликта. Однако польский посол подчеркнул, что «напряженность усиливают не НАТО, не Польша, не Франция и не Словакия. Это Россия ввела войска на Украину». Он также дал понять, что Польша может сыграть в этом вооруженном конфликте еще более значительную роль.

«Так что если Украина сегодня не защитит свою независимость, мы будем вынуждены включиться в этот конфликт, потому что главные ценности, которые являются основой нашей цивилизации, находятся под угрозой. Поэтому у нас не будет выбора», — заявил Ян Эмерик Росцишевский в эфире LCI.

Кто он — польский посол во Франции?

Ян Эмерик Росцишевский занимает должность посла Польши в Париже с марта 2022 года. В течение 30 лет он трудилдся на руководящих должностях в польских и зарубежных финансовых учреждениях. Во Франции работал, в частности, в AXA Banque, AXA International и Groupe Azur. Был связан с инвестиционным банком Paribas, а затем с группой BNP Paribas, которую возглавил в 1997 году.

В 2016 году он был назначен на должность вице-президента правления банка PKO Bank Polski, где курировал самую крупную сферу деятельности этого учреждения — розничный банкинг. С 2021 года являлся председателем Правления PKO Bank Polski.

Во времена ПНР был связан с оппозицией, затем стал членом партии «Cоглашение Центр». Является кавалером Мальтийского ордена, а в 2012 году стал госпитальером в Союзе польских кавалеров Мальтийского ордена.

В МИД объяснили, о чем могла идти речь

Мы спросили в Министерстве иностранных дел, что мог иметь в виду польский посол, произнося столь грозные слова. Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский (Paweł Jabłoński) признался, что на данный момент из высказываний польского дипломата он слышал только отдельные фразы. А для того, чтобы иметь возможность прокомментировать слова посла, ему нужно ознакомиться со всем контекстом разговора.

«Я предполагаю, что это всего лишь одна отдельная фраза из более длинной речи», — пояснил порталу Fakt Павел Яблонский.

На заявление посла уже отреагировали некоторые польские политики. По мнению, члена Комитета Сейма по иностранным делам депутата Мацея Гдули (Maciej Gdulа), в этом случае может рассматриваться даже увольнение с должности.

«Польский посол во Франции, заявляющий о том, что мы вступим в конфликт с Россией в случае, если Украина не будет справляться сама, определенно превысил свои полномочия и должен быть просто отстранен от должности», — написал в социальных сетях депутат Мацей Гдули.

Заявление посольства РП во Франции

«Высказывание посла Росцишевского интерпретируется в отрыве от контекста, в котором оно прозвучало.

В ходе получасовой беседы с журналистом посол Росцишевский заявил о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также говорил об угрозе, которую Россия представляет для Европы и ее ценностей. Если полностью прослушать всю беседу, можно понять, что в ней не было обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины — возможность нападения или вовлечения Россией в вооруженный конфликт других стран Центральной Европы — возможность того, что Россия нападет на другие страны Центральной Европы — на балтийские государства и Польшу — или втянет их в вооруженный конфликт. Об этом же ранее предупреждал президент Лех Качиньский. Высказывание посла Росцишевского вписывается в русло этой оценки, в этом смысле и следует понимать цитируемый отрывок из высказывания продолжительностью несколько секунд.

В других фрагментах беседы посол ясно говорит, что Польша не участвует в конфликте с Россией, но делает все возможное, чтобы помочь Украине защититься. Поиск сенсационного высказывания, не вписывающего в последовательно предпринимаемые Польшей в течение года действия, направленные на то, чтобы помочь Украине победить в этом конфликте, чтобы он не распространялся далее в направлении Европы и Польши, следует рассматривать в категориях злой воли».