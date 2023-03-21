Подлодки ЧФ "Колпино" и "Старый Оскол" провели учебные стрельбы в Черном море

Построенная для ВМФ России на ОАО "Адмиралтейские верфи" большая дизель-электрическая подводная лодка Б-262 "Старый Оскол" (заводской номер 01672) проекта 06363 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 06.03.2015.

После завершения мероприятий все торпеды подняли из воды

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Экипажи подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота в рамках учений выполнили стрельбы практическими торпедами из подводного положения. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Черноморского флота.

"Экипажи подводных лодок успешно выполнили поставленные задачи и провели стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции один из кораблей флота", - сообщили на флоте.

По информации пресс-службы, подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб. После завершения мероприятий все торпеды были подняты из воды катером-торпедоловом.

"Эффективность применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях", - говорится в сообщении.

Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утвержденным планом.