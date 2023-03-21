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ТАСС

Глубоководный аппарат "АС-40" ТОФ провел тренировку по спасению аварийной подлодки

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Аппарат Бестер-1
Уникальный глубоководный поисково-спасательный аппарат Бестер-1.
Источник изображения: ВМФ РФ

В ходе нее экипаж произвел осмотр подлодки, а затем выполнил стыковку с комингс-площадкой с последующей вентиляцией отсеков условной субмарины

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экипаж глубоководного спасательного аппарата "АС-40" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел совместную тренировку с подводниками у берегов Камчатки по спасению условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"В ходе тренировки "АС-40" был спущен на воду с борта спасательного судна "Георгий Козьмин", после чего экипаж глубоководного аппарата на специальном водолазном полигоне выполнил поиск стенд-макета эпроновской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку", - говорится в сообщении.

В ходе тренировки экипаж "АС-40" произвел осмотр "аварийной подлодки", а затем выполнил стыковку с комингс-площадкой с последующей вентиляцией отсеков условной субмарины. "После проверки подачи напряжения и питания экипаж отработал завершающий элемент тренировки, установив связь на условно терпящей бедствие подлодке со спасательным судном "Георгий Козьмин", - сообщили в ТОФ.

В мероприятии была задействована одна из подлодок из состава подводных сил Тихоокеанского флота. 

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