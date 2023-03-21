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ЦАМТО

Росаккредитация подтвердила компетентность ЦНИИточмаш по сертификационным испытаниям

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ЦНИИТОЧМАШ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.
Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

ЦАМТО, 20 марта. Росаккредитация официальным письмом подтвердила компетентность Государственной испытательной станции РФ, действующей на базе ЦНИИточмаш (в составе концерна "Калашников"), требованиям ГОСТ "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

По решению Росаккредитации ГИС может продолжать работу в качестве независимой и компетентной испытательной лаборатории по сертификационным испытаниям гражданского и служебного огнестрельного оружия, патронов, средств бронезащиты, устройств промышленного и специального назначения.

В соответствии с подтвержденной компетентностью, задачами ГИС РФ являются: методическое и метрологическое обеспечение испытаний оружия и патронов; испытания отечественной и импортной продукции на прочность и безопасность в соответствии с требованиями Госстандартов и Постоянной международной комиссии Брюссельской конвенции о взаимном признании испытательных клейм ручного огнестрельного оружия; оказание услуг по экспертизе оружия, патронов, средств бронезащиты; консультационная и техническая помощь отечественным производителям оружия и патронов и др.

Государственная испытательная станция создана при ЦНИИточмаш в 1960 году. Изначально ГИС РФ была головной организацией по всем видам государственных испытаний спортивного, охотничьего оружия и патронов к нему. В 2009 году станция расширила область аккредитации на испытания технических средств защиты, бронеодежды, бронезащиты, специальных автомобилей, банковских средств защиты, бронестекол и т.д.

За прошедшие годы ГИС проведено около 15 тыс. сертификационных испытаний примерно 1 млн. образцов оружия, свыше 7 тыс. партий патронов, почти 6 тыс. образцов средств бронезащиты.

Приказом Росаккредитации сведения о подтверждении компетентности ГИС РФ ЦНИИточмаш внесены в Реестр аккредитованных лиц.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Кредитование
Страны
Россия
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