Росаккредитация подтвердила компетентность ЦНИИточмаш по сертификационным испытаниям

ЦАМТО, 20 марта. Росаккредитация официальным письмом подтвердила компетентность Государственной испытательной станции РФ, действующей на базе ЦНИИточмаш (в составе концерна "Калашников"), требованиям ГОСТ "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

По решению Росаккредитации ГИС может продолжать работу в качестве независимой и компетентной испытательной лаборатории по сертификационным испытаниям гражданского и служебного огнестрельного оружия, патронов, средств бронезащиты, устройств промышленного и специального назначения.

В соответствии с подтвержденной компетентностью, задачами ГИС РФ являются: методическое и метрологическое обеспечение испытаний оружия и патронов; испытания отечественной и импортной продукции на прочность и безопасность в соответствии с требованиями Госстандартов и Постоянной международной комиссии Брюссельской конвенции о взаимном признании испытательных клейм ручного огнестрельного оружия; оказание услуг по экспертизе оружия, патронов, средств бронезащиты; консультационная и техническая помощь отечественным производителям оружия и патронов и др.

Государственная испытательная станция создана при ЦНИИточмаш в 1960 году. Изначально ГИС РФ была головной организацией по всем видам государственных испытаний спортивного, охотничьего оружия и патронов к нему. В 2009 году станция расширила область аккредитации на испытания технических средств защиты, бронеодежды, бронезащиты, специальных автомобилей, банковских средств защиты, бронестекол и т.д.

За прошедшие годы ГИС проведено около 15 тыс. сертификационных испытаний примерно 1 млн. образцов оружия, свыше 7 тыс. партий патронов, почти 6 тыс. образцов средств бронезащиты.

Приказом Росаккредитации сведения о подтверждении компетентности ГИС РФ ЦНИИточмаш внесены в Реестр аккредитованных лиц.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".