В Турции показали новый ударный беспилотник Anka-3, предназначенный для прорыва обороны с сильной системой ПВО

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Турция продолжает разрабатывать собственные беспилотники, в том числе и с реактивными двигателями. Компания Turkish Aerospace Industries провела презентацию нового ударного БПЛА Anka-3, о создании которого сообщалось в декабре прошлого года.

Анонсированный в конце прошлого года беспилотник Anka-3 наконец-то показали в виде полномасштабной модели, а не рисунков, как было ранее. Был ли это макет или уже полноценный прототип, в компании не пояснили, но гендиректор Turkish Aerospace Industries Темель Котиль заявил, что в скором времени новый беспилотник совершит свой первый полет. Судя по этому высказыванию, работа над данным БПЛА ведется весьма активно.

О новом ударном беспилотнике в Турции рассказали в декабре 2022 года. Работы над ним ведет компания TUSAŞ Engine Industries, являющаяся "дочкой" корпорации Turkish Aerospace Industries (TAI). Беспилотник позиционируется как новый тяжелый ударный БПЛА с реактивным двигателем, способный наносить удары по наземным объектам даже в районах с сильной системой ПВО, благодаря вооружению и своей конструкции, невидимой для радаров. Сборка прототипов и начало испытаний запланированы на этот год, но точные сроки не называются.

О важности для Турции этой разработки говорит тот факт, что в декабре его представлял сам Эрдоган, заявивший, что Anka-3 – это проект нового поколения, который поднимет возможности беспилотных летательных аппаратов на более высокий уровень.

Эксперты сравнивают турецкий БПЛА Anka-3 с американским X-47B, европейским nEUROn и российским С-70 "Охотник". Из открытых источников стало известно, что максимальная взлетная масса турецкого дрона будет около 7 тонн, он будет оснащаться турбовентиляторным реактивным двигателем.