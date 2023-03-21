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Военное обозрение

Тайваньские военные приступили к проведению совместных учений ВВС и ВМС

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Источник изображения: topwar.ru

Для проверки своих возможностей в условиях растущей напряженности в отношениях с Пекином тайваньские военные приступили к проведению совместных учений ВВС и ВМС. В них задействуют боевые самолеты Военно-воздушных сил острова и противолодочные средства его флота.

Об этом сообщает местное информагентство CNA со ссылкой на источник в Вооруженных силах Тайваня.

Он сообщил, что со всех баз острова поднята в воздух авиация. В маневрах участвуют основные истребители Военно-воздушных сил: F-16V, Mirage 2000-5 и созданный тайваньскими инженерами IDF. В охоте за подводными лодками условного противника будут задействованы патрульные самолеты P-3C ВВС Тайваня, а также противолодочные вертолеты и беспилотники S-70C Военно-морских сил.

Учения продлятся до четверга. Они проходят на фоне растущей военной активности со стороны КНР. В последнее время китайские самолеты все чаще появляются в зоне опознавания тайваньских сил ПВО, а корабли ВМС НОАК нередко подходят к границам территориальных вод непризнанного государства.

Незадолго до начала совместных учений командование Военно-воздушных сил Тайваня организовало на авиабазе Хуалянь в восточной части острова семинар. В нем приняли участие летчики-инструкторы, обучающие пилотов истребительной авиации воздушным маневрам и тактике ведения боя.

Совместные маневры ВМС и ВВС Тайваня являются подготовительным этапом к более крупным ежегодным учениям «Ханьгуан». Они регулярно проводятся в воздухе, на суше и в воде начиная с 1984 года.

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Страны
Китай
Тайвань
Продукция
F-16
Mirage-2000
P-3 Orion
Проекты
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Военные учения
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