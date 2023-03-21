Евросоюз намерен одобрить план Борреля о выделении Украине 2 млрд. евро на закупку боеприпасов

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Евросоюз выделит на закупку боеприпасов для Украины 2 млрд. евро из европейского фонда мира. Предложение о расширении военной помощи Киеву, сделанное главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, будет обсуждаться сегодня, 20 марта, министрами обороны и иностранных дел стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС.

Европа намерена увеличить военную помощь Киеву до 2 млрд. евро, которые пойдут на закупку боеприпасов. Предлагается один миллиард потратить непосредственно на приобретение снарядов к орудиям как советского, так и западного образца, а второй миллиард пустить на производство боеприпасов в долгосрочной перспективе, построив заводы по выпуску боеприпасов.

Министры рассмотрят план из трех этапов: использовать €1 млрд на поставки боеприпасов как советского, так и западного образца для Украины из имеющихся запасов, выделить еще €1 млрд, чтобы обеспечить срочные закупки новых боеприпасов, которые пойдут Киеву и на восполнение запасов в Европе, и начать расширение их производства в долгосрочной перспективе

- заявил источник.

В то же время, в Киеве требуют как можно быстрее закупить боеприпасы и поставить их украинской армии, так как ВСУ "задыхается без снарядов". Глава МИД Украины Кулеба ездит по Европе с протянутой рукой, раздает интервью иностранным изданиям, в каждом не забывая повторять, что без снарядов Киев проиграет, а российские войска пойдут дальше завоевывать Европу. По его словам, на сегодняшний день Запад не в состоянии поставлять вооружения и боеприпасы в сроки, требующиеся Украине, так как никто в Европе не был готов к долговременному конфликту.

Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. И если одну доставку откладывают на один день, это означает, что кто-то погибнет на передовой

- заявил украинский министр.

Между тем Европа не может быстро нарастить производство боеприпасов, поскольку для этого нет необходимых компонентов. И как бы Зеленский и его окружение не умоляли своих спонсоров, в ближайшее время Запад не сможет поставить необходимого количества боеприпасов.