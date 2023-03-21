Возвращение в строй. Как проходит глубокая модернизация танка Т-62М

В России на 103-м бронетанковом заводе идет масштабная модернизация танков Т-62М. По словам депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, побывавшего на днях на предприятии, танки, которым уже больше 50 лет, превращаются в современные боевые машины, оборудованные по последнему слову военной техники. За счет чего планируется повысить эффективность Т-62М в бою — в материале ТАСС

Модернизация в три смены

В видеоролике, который Андрей Гурулев разместил в своем Telegram-канале, цеха расположенного в Забайкалье 103-го бронетанкового завода заполнены советской боевой техникой. По словам генерал-лейтенанта запаса, работа идет в три смены, уже есть готовые машины, которые можно использовать в бою.

"Старые танки, поступающие с хранения, полностью разбираются, все старые узлы убираются, а вместо них устанавливаются новые. После контрольного пробега машины доведут до ума, и они будут как новые", — заключает Гурулев.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, танк Т-62М представляет из себя идеальную платформу для модернизации под широкий спектр задач.

"Он оснащен неплохой пушкой, а остальное, уже когда он придет с хранения, можно добавить на заводе. Это может быть новая защита, прицелы, связь. На каждый Т-62 можно смело "нарастить" по несколько тонн различной защиты, которая могла бы сделать его трудноуязвимым для "Джавелинов", "Инлавов" и "Стугны", которые сегодня использует Украина. Даже такую платформу выпуска 1960–1970-х годов можно модернизировать практически бесконечно до уровня машин второго или третьего поколения Т-72 и Т-80", — считает военный эксперт.

Средний танк с высокими ТТХ

Т-62, принятый на вооружение Советской армии в 1961 году, считается танком средней весовой категории — его масса 37 т. По данным экспертов, машина создавалась в ответ на новейшие в тот период натовские образцы М48 и М60.

На выходе с конвейера получился танк с внушительными тактико-техническими характеристиками, позволявшими Т-62 противостоять лучшим западным образцам, в том числе из более тяжелого класса. По словам гвардии подполковника запаса, члена совета Союза танкистов России Олега Калугина, он практически ничем не уступал немецким "Леопардам", а по мощности орудия и защищенности даже превосходил их.

Танк Т-62 имеет классическую для подобного типа бронемашин компоновку: в кормовой части находится моторно-трансмиссионное отделение, в середине — боевое, органы управления расположены в передней части.

При бронировании Т-62 конструкторы рассчитывали главным образом на защиту машины от противотанковых 105-миллиметровых снарядов натовских пушек и ручных противотанковых орудий. Толщина лобовой бронеплиты составляла 100 мм, бортов — 80 мм.

В качестве основного вооружения на Т-62 была установлена 115-миллиметровая гладкоствольная пушка У5-ТС "Молот", а также 7,62-миллиметровый пулемет. Для повышения эффективности ведения огня в движении они оснащались двухплоскостной системой стабилизации "Метеор".

Изначально Т-62 получали V-образные 12-цилиндровые дизельные двигатели мощностью 580 л.с. Позднее их заменили на новые и более мощные В-46-5М мощностью 690 л.с., позволявшие развивать по шоссейным дорогам скорость 50 км/ч и 22–27 км/ч по "грунтовке".

Впервые Т-62 продемонстрировали широкой общественности на первомайском параде 1965 года. Уже через несколько лет машина стала поставляться не только в Советскую армию, но и на экспорт в дружественные страны по всему миру. Сотни танков были отправлены в Алжир, Анголу, Вьетнам, Египет, Ирак, КНДР и на Кубу. Северная Корея и ЧССР производили Т-62 по лицензии.

Первая модернизация Т-62 проходила на предприятиях, входящих сегодня в АО "Уралвагонзавод", с 1962 по 1975 год. Обновленная версия бронемашины получила приставку "М" (модернизированный) и была оборудована дополнительной броневой защитой башни, корпуса и днища, бортовыми противокумулятивными экранами, а также системой запуска дымовых гранат "Туча".

Самым известным военным конфликтом, в котором массово применялись Т-62, стала война в Афганистане, где советские танки по большей части играли роль мобильных огневых точек на блокпостах. Кроме этого, их привлекали для сопровождения автоколонн: впереди шли два Т-62 с минными тралами, остальные равномерно распределялись по колонне, чтобы при нападении прикрывать остальную технику. Также экипажи Т-62 использовались при блокировании и прочесывании местности.

Еще послужат

По словам военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, очередная модернизация Т-62М проводилась не так давно специально для сирийской армии. "После доработки органов управления научиться управлять Т-62М стало так же просто, как обычным трактором. Самая же последняя версия танка была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Обновленная машина получила современную электронику, защиту и вооружение. Это уже совсем другой, более современный танк, прошедший глубокую модернизацию", — cказал эксперт в интервью ТАСС.

Среди главных технических новшеств Т-62М эксперты отмечают многоспектральную гиростабилизированную оптико-электронную систему (МГОЭС) и тепловизор. МГОЭС с помощью мачты смонтирована на башне танка. Как рассказывал ранее в интервью ТАСС представитель Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ, систему разработали в ЦНИИ "Циклон". "Она и визуально обнаруживает, и тепловизионные у нее есть каналы, и дальномер. Сейчас [работа] по беспилотникам актуальна. Камера высокого разрешения их ищет. Ищет, находит, выделяет и сопровождает", — отметил он.

"То есть он встал, поднял мачту где-нибудь в леске и смотрит, наблюдает, что там творится", — пояснил сотрудник Главного автобронетанкового управления Минобороны.

В результате глубокой модернизации Т-62М получил модули дополнительного многослойного бронирования корпуса и башни, навесную динамическую защиту "Контакт".

Также на обновленном танке появилась восьмиствольная гранатометная установка, предназначенная для создания аэрозольных завес, скрывающих танк от высокоточных снарядов противника. При этом собственное средство поражения Т-62М — пушка "Молот", было снабжено усовершенствованной системой управления. Новое "сердце" танка — дизельный двигатель мощностью 780 л.с., теперь позволяет развивать на шоссе скорость 60 км/ч.

Обновленные танки Т-62М, по словам Алексея Леонкова, уже поступают в зону СВО. "Да, с автоматом заряжания и автоматической коробкой передач, как на Т-72, воевать проще, но и Т-62М еще послужат, принесут пользу отечеству", — заключает военный эксперт.

Подготовил Василий Кучушев