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ТАСС

Yonhap: южнокорейский стартап провел испытательный пуск ракеты-носителя HANBIT-TLV

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HANBIT-TLV
HANBIT-TLV.
Источник изображения: www.aex.ru

Пуск несколько раз откладывали из-за погодных условий или технических неисправностей

СЕУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Южнокорейская компания Innospace осуществила испытательный пуск суборбитальной ракеты-носителя HANBIT-TLV. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

Пуск одноступенчатой гибридной ракеты с тягой в 8,4 тонны состоялся 19 марта с бразильского космодрома Алькантара. Как отмечает Yonhap, в случае успешного завершения испытаний и начала коммерческой эксплуатации Innospace может стать первой частной компанией в Южной Корее, предлагающей услуги по выводу спутников на орбиту.

"В настоящее время мы изучаем данные по летным характеристикам ракеты. Позже будут озвучены окончательные результаты запуска", - заявили в компании.

Как пишет Yonhap, HANBIT-TLV является тестовым вариантом первой ступени для будущей ракеты-носителя HANBIT-Nano, которая сможет выводить на орбиту спутники массой до 50 кг. Innospace планировала осуществить тестовый пуск еще в декабре 2022 года, но несколько раз откладывала его из-за погодных условий или технических неисправностей.

В 2022 году Innospace заключила соглашение с департаментом аэрокосмической науки и технологий Бразилии, по которому южнокорейская компания обязалась вывести на орбиту спутники для бразильской навигационной системы SISNAV. Агентство не уточняет, когда планируется осуществить запуск спутников. 

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Страны
Бразилия
Южная Корея
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