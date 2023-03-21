ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия

Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Бойцы ВДВ использовали специальное оружие при отражении атаки боевых пловцов ВСУ на Днепре

ЭНЕРГОДАР, 20 мар – РИА Новости. Бойцы российских Воздушно десантных войск использовали специальное антидиверсионное оружие при отражении атаки украинских боевых пловцов на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВДВ РФ.

"Это очень полезная штуковина. Предназначена для уничтожения подводных диверсантов. Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой - 200 метров. Шансов у противника нет. Это оружие использовалось при отражении атаки боевых пловцов", - рассказал агентству командир подразделения.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Каховское водохранилище и берега реки Днепр взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток форсирования.