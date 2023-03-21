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ЦАМТО

Госспецсвязи Украины выделит дополнительно 860 млн. долл. на закупку беспилотников для ВСУ

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Украинский беспилотник Spectator-M1
Украинский беспилотник Spectator-M1.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer /

ЦАМТО, 20 марта. Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщил, что из бюджета будет выделено дополнительно 31,6 млрд. гривен (около 867 млн. долл.) на закупку беспилотников для украинской армии, передает "РИА Новости".

"Дополнительные 31,6 млрд. гривен из бюджета Госспецсвязи будет направлено на закупку беспилотников для ВСУ. Преимущественно будем закупать беспилотники украинского производства", – приводит слова Ю.Щиголя пресс-служба в телеграм-канале ведомства.

Также он добавил, что дроны действительно являются расходным материалом, как и патроны – за сутки ВСУ, по его словам, теряют в среднем от 10 до 15 беспилотников. Сообщается, что военное командование планирует создать 60 ударных рот "Армии дронов". По словам чиновника, уже в этом месяце будут созданы и оснащены первые десять рот, и уже в марте они приступят к выполнению задач.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что в 2023 году в бюджете страны запланировано 20 млрд. гривен (549 млн. долл.) на закупку беспилотников разных типов, напоминает агентство.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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