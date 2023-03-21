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Интерфакс-АВН

КНДР в выходные провела учения, имитирующие ядерную контратаку - СМИ

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Военнослужащие ВС КНДР
Военнослужащие ВС КНДР.
Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Гонконг. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея заявила в понедельник, что в минувшие выходные провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку.

"18 и 19 марта прошли комплексные тактические учения, направленные на практическое укрепление сил сдерживания войны и способности страны к ядерной контратаке, на отработку порядка и процессов выполнения соответствующими частями задания по тактической ядерной атаке", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что двухдневные учения включили в себя учения по управлению системой командования ядерным ударом, реальные учения по переходу на боеготовность к ядерной контратаке и учения по запуску тактической баллистической ракеты с имитированной ядерной боеголовкой.

19 марта прошли учения по запуску баллистической ракеты, имитировавшей тактическую ядерную атаку.

Согласно государственному агентству КНДР, ракета, запушенная из уезда Чхольсан провинции Северный Пхёнан, взорвалась точно на высоте 800 метров над предназначенной целью в Японском море.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил учениями своих воинских подразделений. На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, видно, что его дочь также наблюдала за учениями.

Северокорейский лидер упомянул, что очень важно часто организовывать приближенные к реальному бою учения, чтобы военные "привыкли к неожиданной ситуации и тщательно подготовились к незамедлительной, подавляющей и активной ядерной ответной готовности в любое время".

"Мы не можем сдержать войну только тем фактом, что мы являемся ядерным государством. Только когда мы приведем страну в состояние готовности к ядерным атакам, которые могут быть осуществлены быстро и точно в любое время, мы сможем выполнить важную стратегическую миссию по сдерживанию войны", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

Агентство отметило, что одна из целей учений - "сделать предупреждение противникам, которые откровенно обнаруживают ясные намерения развязать войну против республики, расширяют агрессивные военные учения и проводят военные действия наступательного характера, игнорируя наши неоднократные предупреждения".

19 марта Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи проинформировал, что КНДР была запущена баллистическая ракета малой дальности из района полигона Тончханни.

КНДР ранее предупреждала, что примет практические меры военного сдерживания в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые стартовали 13 марта.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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