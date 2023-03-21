Войти
ЦАМТО

ИТ-соревнования Минообороны: интересы обороноспособности страны и нестандартные подходы

589
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 20 марта. Более 50 команд примут участие во Всероссийском хакатоне-2023, организованном Минообороны России и ведущим ВУЗом страны. В числе участников операторы научных рот Военного инновационного технополиса "ЭРА", курсанты военных университетов и академий, и студенты ВУЗов.

Уже традиционно Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации совместно с МГУ имени М.В.Ломоносова организовывают подобные соревнования для программистов. В этот раз партнером хакатона стал Главный радиочастотный центр Роскомнадзора.

Организаторы предложили участникам решить пять заданий, так называемых кейса. Каждое задание направлено на получение новых алгоритмов решения практических задач, которые в случае успеха войдут в состав перспективных комплексов промышленности.

Соревнование стартовало 17 марта и пройдет в два этапа. На первом этапе участники получат развернутые условия задач, на выполнение которых им выделено трое суток. На втором этапе пройдет заочный отбор наиболее успешных работ, по результатам которого будет выделено несколько команд для защиты своих проектов перед жюри.

При оценке результатов оценочная комиссия будет руководствоваться вполне конкретными критериями – практической применимостью полученного продукта, оригинальностью идеи, работоспособностью прототипа, его соответствием поставленному кейсу, экономическим эффектом, удобством использования, а также содержательностью презентации.

Победители будут объявлены после 5 апреля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.08.2015
Новая система связи позволит ЗРК "Бук-М2" передавать данные о целях при мощных помехах
07.08.2014
ВИАМ на выставке АКТО-2014
21.05.2013
В Россию на своем двигателе
24.12.2012
МО РФ рано или поздно примет систему ГЛОНАСС, считает эксперт
22.02.2012
Ближе к звездам
25.02.2011
В рамках госпрограммы вооружения до 2020 года будет построено 8 ударных АПЛ, 600 самолетов и 100 кораблей
12.07.2010
Когда не различают технику и технологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 21:37
  • 46690
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.03 21:00
  • 2
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?