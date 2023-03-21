ИТ-соревнования Минообороны: интересы обороноспособности страны и нестандартные подходы

ЦАМТО, 20 марта. Более 50 команд примут участие во Всероссийском хакатоне-2023, организованном Минообороны России и ведущим ВУЗом страны. В числе участников операторы научных рот Военного инновационного технополиса "ЭРА", курсанты военных университетов и академий, и студенты ВУЗов.

Уже традиционно Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации совместно с МГУ имени М.В.Ломоносова организовывают подобные соревнования для программистов. В этот раз партнером хакатона стал Главный радиочастотный центр Роскомнадзора.

Организаторы предложили участникам решить пять заданий, так называемых кейса. Каждое задание направлено на получение новых алгоритмов решения практических задач, которые в случае успеха войдут в состав перспективных комплексов промышленности.

Соревнование стартовало 17 марта и пройдет в два этапа. На первом этапе участники получат развернутые условия задач, на выполнение которых им выделено трое суток. На втором этапе пройдет заочный отбор наиболее успешных работ, по результатам которого будет выделено несколько команд для защиты своих проектов перед жюри.

При оценке результатов оценочная комиссия будет руководствоваться вполне конкретными критериями – практической применимостью полученного продукта, оригинальностью идеи, работоспособностью прототипа, его соответствием поставленному кейсу, экономическим эффектом, удобством использования, а также содержательностью презентации.

Победители будут объявлены после 5 апреля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.