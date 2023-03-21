Китай сделал США последнее предупреждение

Resalat: пытаясь "сдержать" Китай, США провоцирует самую большую армию в мире

Попытки США "сдержать" Китай воспринимают в Пекине как угрозу суверенитету, пишет Resalat. Си Цзиньпин уже призвал повысить боеготовность вооруженных сил. США играют с огнем, провоцируя самую большую армию в мире, отмечает автор.

Фахраддин Асади

Похоже, в последние дни власти Китая в значительной степени отошли от своей прежней осторожной модели поведения в системе международных отношений и стали более открыто и откровенно отвечать на прямые и косвенные угрозы своему национальному и региональному суверенитету со стороны США. До некоторой степени поведение китайских властей является реакцией на тактические и краткосрочные угрозы Америки национальной безопасности КНР. Но в более важной степени они представляют собой ответ на пресловутую "дорожную карту", разработанную Вашингтоном и его союзниками в Восточной Азии и имеющую цель всестороннего сдерживания Пекина. Именно этой стратегией объясняется настойчивость США в культивации напряженности на Тайване, в Тибетском регионе, Гонконге и Южно-Китайском море.

Предупреждение Пекина Вашингтону "открытым текстом"

Приказ Си китайской армии

Через несколько дней после получения сигналов о том, что стране угрожает "окружение и репрессии" в результате кампании, организованной США, председатель КНР Си Цзиньпин в одной из своих речей призвал как можно быстрее привести вооруженные силы страны в соответствие с мировыми стандартами безопасности и стратегического сдерживания. Согласно сообщениям Euronews, в минувшую среду Си Цзиньпин заявил, что Китай должен "создать мощную систему сил стратегического сдерживания, увеличить присутствие боевых подразделений в новых районах и в новом качестве, а также тщательнее проводить кампании военного обучения". Как видно, довольно опасным делом может стать провоцирование самой большой армии мира, каковой является Народно-освободительная армия Китая, а попытки загнать эту армию в угол могут привести к весьма опасным последствиям.

Оборонный бюджет Китая за последнее десятилетие почти удвоился. Армия Китая, как известно, — самая многочисленная в мире: ее постоянные силы насчитывают более двух миллионов человек. Кроме того, КНР располагает самым большим количеством боевых кораблей. У страны крупнейшие ракетные и военно-воздушные силы в Индо-Тихоокеанской акватории. Некоторые американские наблюдатели говорят, что реальные намерения Китая при увеличении своего боевого присутствия в упомянутых регионах состоят в том, чтобы заложить основы для захвата самоуправляющейся части так называемого "Малого Китая", или Тайваня, в самом ближайшем будущем. В выступлении перед депутатами Си Цзиньпин, говоря об угрозах, исходящих от Соединенных Штатов, также добавил следующее: "Страны Запада во главе с США проводят политику сдерживания, изоляции и всемерного подавления Китая, что уже создало беспрецедентные вызовы развитию нашей страны".

Все сказанное Си Цзиньпином приобретает еще большее значение, если вспомнить, что в последние годы напряженность между США и Китаем значительно усилилась. У двух стран есть принципиальные разногласия друг с другом, в основном в связи с Тайванем, также относительно политики Пекина в отношении Гонконга, и – самое главное - относительно продолжения военного конфликта и путей мирного урегулирования на Украине и, вместе с тем, относительно так называемой "поддержки Москвы Пекином" в украинском конфликте. Здесь разногласия между Пекином и Вашингтоном приобретают все более острый характер. Кажется, что данные различия становятся даже острее, чем можно себе представить.

Ложь Соединенных Штатов продолжается и усугубляется…

С другой стороны, Америка постоянно заявляет, что не собирается подавлять Китай, а целью Вашингтона всегда было "ответственное сосуществование в мировой торговой и политической системе". Подобное вранье американских официальных лиц происходит на том фоне, когда республиканское и демократическое правительства США рассматривают Китай как первую или как вторую угрозу во внешней политике страны (что может варьироваться, в зависимости от двухпартийного подхода США, но суть от этого принципиально не меняется). Более того, недавние непрерывные перемещения американских официальных лиц и их стратегических партнеров в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе можно рассматривать аналогично стратегии "расширения НАТО против России"! Эти передвижения, очевидно, направлены на сдерживание власти и влияния Китая как соперника Америки. Очевидно, что Пекин не может оставаться равнодушным к этим всеобъемлющим пропагандистским, психологическим провокациям и играм военного характера, тем более что в период президентства Джо Байдена признаки американского интервенционизма в Восточной Азии даже усилились, по сравнению с президентством Трампа.

В таких условиях утверждения американских властей о том, что они не хотят сдерживать Китай на международной арене, можно трактовать как своего рода откровенную ложь! Можно обратить внимание на словесную эквилибристику в этой связи Неда Прайса, официального представителя Государственного департамента США: "Речь идет не о подавлении Китая. Речь идет не о сдерживании Китая, не о преследовании Китая. Мы лишь хотим, чтобы конкуренция была конструктивной, честной и не перерастала бы в конфронтацию".

Неудивительно, что ранее госминистр иностранных дел Китая заявлял о неизбежности "роста конфликтности и конфронтации", конечно, если только США не изменят свой курс. Председатель КНР при этом подчеркивал, что Китаю следует "максимально использовать возможности страны для борьбы со стратегическими рисками, для защиты стратегических интересов и реализации национальных стратегических целей, и все это — путем постоянного обновления". Также китайский лидер говорил о необходимости "самообеспечения" в науке и технике, о необходимой постоянной работе по реализации стратегических возможностей в чрезвычайных ситуациях, о повышении гибкости производственных цепочек, а также о создании и обеспечении национальных резервов в качестве программ, которые должны осуществляться в целях национальной безопасности.

О противоречиях стратегического плана между Китаем и США

Противоречия между Вашингтоном и Пекином, которые, как мы видим, день ото дня углубляются и расширяются, являются результатом глубинного стратегического расхождения сторон. И частично национальная стратегия, о которой говорил Си Цзиньпин (и рассуждения которого частично мы приводили выше), уже находится в стадии реализации. Данная стратегия включает в себя продвижение кампании "Сделано в Китае-2025" за доминирование КНР в 10 ключевых областях, начиная от интегральных схем до аэрокосмической отрасли, а также еще одну многолетнюю кампанию по интеграции гражданского и военного секторов экономики.

Пекин постоянно подчеркивает, что эти цели носят исключительно позитивный и мирный характер, и говорит о необходимости их достижения к 100-летию образования КНР. Однако американские официальные лица рассматривают такие цели как угрозу. По их словам, все вышеприведенные планы развития Китая как минимум частично основаны на "воровстве" или на "давлении на иностранные компании", с целью передачи технологий! Руководство США однозначно трактует как "угрозу своим национальным интересам" все программы китайского ускорения, явно опасаясь того, что Китай таким образом превратится в первую экономическую державу в мире. Эти крупномасштабные планы Китая постоянно вызывают замешательство политической элиты в Америке и усиливают антикитайскую риторику традиционных двух партий США, каждая из которых выступает за стратегию "всестороннего сдерживания Китая". Превращение Китая в экономического гегемона в мире определенно сузит возможности Вашингтона для маневра во многих международных делах.

Более того, помимо постоянной антикитайской риторики, еще больше усилившейся за годы пандемии COVID-19, во время президентства Трампа американские чиновники изо всех сил старались вести прямую экономическую войну с Китаем, но в итоге снова увидели лишь рост дефицита в торговом балансе в торговых связях с этой азиатской страной. И эта проблема заставила американцев, уже при президенте Байдене, использовать другие методы, кроме торгово-экономической войны, для удара по Китаю, важнейшим из которых является повышение уровня интервенционизма, политики экономической и политической блокады Китая в регионе Восточной Азии.