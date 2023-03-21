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Boeing поставит 184 вертолета AH-64E "Апач" СВ США и зарубежным заказчикам

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 20 марта. Компания Boeing 17 марта объявила о подписании долгосрочного контракта на поставку 184 ударных вертолетов AH-64E "Апач" СВ США и зарубежным заказчикам, включая первые машины для ВС Австралии.

Контракт стоимостью 1,9 млрд. долл. увеличивает общую стоимость заказа на поставку вертолетов данного типа до 2,1 млрд. долл. В перспективе она может возрасти до 3,8 млрд. долл.

Как заявила вице-президент компании Boeing по программам ударных вертолетов Кристина Упа, реализация соглашения позволит увеличить парк ударных вертолетов СВ США, одновременно поддерживая другие страны-партнеры и нового заказчика – СВ Австралии. Австралия стала 18-й страной, выбравшей "Апач" в качестве ударного вертолета.

СВ США получат 115 восстановленных "Апач", еще 15 "Апач" будут закуплены в качестве опционов, что обеспечит значительную экономию средств. Еще 54 вертолета будут поставлены странам-партнерам в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Контракт был заключен после того, как налет парка "Апач" СВ США превысил 5 млн. летных часов.

Подразделение Boeing Global Services продолжит обеспечивать боеготовность вертолетов, включая поставку оборудования для обучения, запасные части, комплекты вспомогательного и испытательного оборудования, складскую поддержку, полевые инженерные работы и техническую документацию.

В рамках первого долгосрочного контракта, подписанного в 2017 году, компания Boeing поставила 244 восстановленных вертолета "Апач" для СВ США и 24 новых вертолета для зарубежного заказчика. В настоящее время в мире эксплуатируется более 1275 ударных вертолетов "Апач".

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года министр обороны Австралии Линда Рейнольдс объявила о выборе по итогам тендера ударного вертолета AH-64E "Апач Гардиан" компании Boeing в качестве замены состоящих на вооружении разведывательно-ударных вертолетов "Тайгер", начиная с 2025 года.

В июне 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 29 ударных вертолетов AH-64E "Апач", модернизированных систем прицеливания AN/ASQ-170 (MTADS) / систем ночного видения AN/AAQ-11 PNVS (Pilot Night Vision Sensor), 16 РЛС управления огнем миллиметрового диапазона AN/APG-78 "Лонгбоу", сопутствующего оборудования, вооружений и услуг на сумму до 3,5 млрд. долл.

Предполагается, что 24 машины поступят на вооружение строевых подразделений, а еще пять будут использоваться для подготовки личного состава.

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Страны
Австpалия
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
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