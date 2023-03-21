Генерал Фабио Мини: "Битвы на востоке Европы держат вассалов США в страхе"

L'Antidiplomatico: генерал из Рима предостерегает насчет планов "вечной войны" от США

Отдавший десятки лет армии Италии, генерал Мини удивлен тому, как ЕС и Рим идут на поводу у США в украинском вопросе. В интервью сайту "Антидипломатико" (L'Antidiplomatico) он отмечает и странную симпатию европейских элит к киевским властям, уже дорого обошедшуюся странам ЕС.

Говорит генерал Фабио Мини: "Для США перманентная (постоянная) война в Европе с участием двух или более государств, готовых добровольно приносить человеческие и материальные жертвы этой войне, имеет двойное преимущество. Во-первых, такая война сплачивает европейцев против России. Во-вторых, при такой войне европейцы и помыслить не могут о какой-то своей „оси“ с Пекином".

"Но, как я и написал в своей книге, „волонтеры“ для перманентной войны начинают кончаться: все труднее найти тех, кто хотел бы отправиться на реальный фронт". Так генерал Фабио Мини, автор книги "Европа на войне" (Издательство Paper First, 2023), ответил на вопрос L’Antidiplomatico насчет роли Соединенных Штатов в возможных будущих мирных переговорах.

Мини, один из самых последовательных и сильных голосов, осуждающих риски, связанные с нынешним неправильным отношением Европейского союза к продолжающемуся на его рубежах конфликту, сумел "пробить бреши" в доминирующей у нас пропаганде. Генерал сделал это своими статьями в издании Fatto Quotidiano. Между тем, как уже давно предсказывал сам генерал Мини, именно такая пропаганда подводит наш континент к краю все более очевидной пропасти.

Приводим нашу беседу с генералом:

— Господин генерал, в вашей книге мне больше всего понравилось её название — "Европа на войне". Получается, что у вас есть смелость прямо сказать, в каком положении очутилась Европа. И вы при этом не собираетесь маскировать реальность, как это делают изо дня в день наши СМИ, отвлекающие нас от реальности полетом своих фантазий. Давайте зададим вопрос прямо: посылая самые современные виды оружия Киеву, не получает ли ЕС (а с ним и Италия) статус активного участника боевых действий.

— Статус "соучастника военных действий" для всей Европы не может быть присвоен на основе одних только поставок оружия в период военных действий. На самом деле война на Украине началась не в 2022 году, а в тот момент, когда власти в Киеве стали использовать в отношении русскоязычных жителей Донбасса слово "террористы", называя свою войну с ними "антитеррористической операцией" (АТО). А это было еще в 2014 году, и уже тогда эта самая АТО велась средствами внутренних репрессий, средствами гражданской войны.

В этой борьбе совершались массовые убийства невинных людей. Тем не менее с самого начала актов насилия, а можно сказать, что и до них — все это время Европа поддерживала украинское правительство. Интересно, что ЕС при этом говорил, что все происходящее — "внутренний вопрос" Украины. Тем не менее страны ЕС с 2015 года поставляли для решения этого самого вопроса Киеву оружие, экипировали и реструктурировали украинскую армию. А заодно ЕС накладывал все эти годы санкции на Россию. При всем при этом ЕС проявлял полное безразличие к страдавшему с 2014 года от боевых действий мирному населению. Наоборот, ЕС поддерживал украинский режим, состоящий из представителей тех украинских политических движений, которых сам ЕС незадолго до 2015 года считал опасными и неонацисткими. Европейцы "активировали" все каналы психологической войны и кибервойны. С самого начала военных действий в Донбассе ЕС фактически ввел военную цензуру — ограничивая информацию для собственного европейского населения. После начала боев 2022 года Запад организовал доставку и кормежку целых ополчений из наемников и приехавших по убеждению международных "добровольцев". Перед лицом этих чистой воды "актов войны" отправка оружия выглядит не столь уж важной, хотя на первый взгляд именно отправка оружия представляет собой самую важную часть "вклада" Запада в победу над Россией.

— В одной из важнейших частей вашей книги вы пишете: "В упрощенном виде "послание" США и ЕС всегда одинаково: Запад борется за добро и демократию против зла и самодержавия, за свободу и права человека и процветание против диктатуры, насилия и бедности. Запад всегда якобы на стороне добра, и это якобы закономерно: ведь во главе Запада стоит "избранный народ" с "явным божественным предназначением" (американцы). Так вот, не думаете ли вы, что конфликт на Украине дал Западу четкий сигнал: остальной мир больше не принимает это самим Западом придуманное черно-белое видение мира?

— Вы абсолютно правы. Но нынешний Запад, похоже, еще не понял этого. В первой резолюции Генассамблеи ООН по украинскому вопросу, принятой еще в начале 2022 года, под текстом с осуждением "развязанной Россией войны" отсутствовали подписи людей, представлявших три четверти землян. Тем не менее факт поддержки этой резолюции большинством отдельных стран (включая карликовые страны) был представлен нам Западом как победа добра над злом. С тех пор США и Европейский Союз только разжигали конфликт на Украине. Они не пытались убедить Украину хоть как-то пересмотреть свою позицию. Ну, а вторая резолюция Генассамблеи ООН, принятая год спустя, также была представлена нам в качестве одержанной Западом "всухую" победы. Хотя на самом деле это второе голосование подтвердило тот же тренд, который мы видели на первом голосовании. Больше того, оно пост-фактум укрепило позицию воздержавшихся при первом голосовании. Эти события указали вот на что: так называемый Запад все меньше может оказывать давление на остальной мир, поскольаку обещания, угрозы и даже давление Запада больше не работают.

— Не будем здесь останавливаться подробно на конфликте 2014 года. Вы уже высветили основные черты того кризиса в других ваших работах. Там вы предлагаете 5 принципов и 10 планов действий, призванных, с вашей точки зрения, "вернуть надежду" на мир. Вы говорите, что даже один шаг в преодолении пропасти между Россией и США мог бы "разблокировать ситуацию". Но разве нынешняя администрация президента Байдена заинтересована в том, чтобы у людей хоть надежда на это затеплилась?

— Откровенно говоря, нет, не заинтересована. Но есть в этой жизни реальности, которые стоят даже выше желаний правителей. Я не имею в виду народную волю, которую так называемые поборники демократии давно научились "оседлывать" и направлять в нужном им намерении. Делается это и с помощью манипулятивных опросов общественного мнения и мер по корректировке "намерений избирателя".

Прежде всего я имею в виду последствия военных действий на Украине с участием Запада для самих западных правителей. США легко убедили союзников (прежде всего европейцев), что борьба с Россией продлится недолго, поскольку Москва будет поставлена на колени методами "экономической войны". Но этого не произошло. И теперь президент Байден больше не уверен в том, что он еще хотя бы год сможет разыгрывать все ту же карту "победы над Россией" и "лишения России опасного для других военного потенциала". А ведь такая надежда на скорую победу над Россией — это "надежда из надежд" большого бизнеса, который мечтает нажиться на контрактах по реконструкции Украины. Такие контракты были бы сущей "рукой помощи" американской и европейской экономикам в нынешние трудные времена.

Впрочем, идеальным решением для "предвыборных перспектив" Байдена и для евроатлантического сообщества была бы следующая модель: чередование периодов "реконструкции" Украины и дальнейшего вооружения (за их же счет) европейских союзников США. Схема такая: перемирие для восстановления инфраструктуры и доставки вооружений из США, а потом с новыми силами — возвращение к разрушению. Это такой "заколодованный круг", только заколдован он, должно быть, самим дьяволом.

Битвы на востоке Европы держат вассалов США в этом регионе в страхе.

— Позвольте процитировать один из принципов, которыми вы призываете нас пользоваться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вот он: "Урегулирование конфликта должно создать в Европе новую структуру безопасности, которая не будет полагаться исключительно на баланс страха от взаимных военных угроз. Эта структура должна по природе своей стремиться устранить все причины территориальных конфликтов." Без проекта безопасности, включающего российские требования в общие рамки, разве не обречен наш континент на десятилетия дестабилизации?

— Для США перманентная (постоянная) война в Европе с участием двух или более государств, готовых добровольно приносить человеческие и материальные жертвы в этой борьбе, выгодна по двум причинам. Во-первых, такая борьба украинцев и россиян сплачивает страны Европейского союза против России. Во-вторых, при такой войне европейцы и помыслить не могут о какой-то своей "оси" с Пекином.

Но, как я и написал в своей книге, "волонтеры" для такой перманентной войны начинают кончаться: все труднее найти тех, кто хотел бы отправиться на реальный фронт.

— На поле боя в данный момент в центре операции находится город Бакмут, который Украина решила защищать ценой огромного ущерба с точки зрения человеческих жизней. Это стратегически важно? И что могло бы позволить русским все-таки выиграть битву за Бахмут?

— Бахмут является символом всего Донбасса, как Мариуполь являлся символом азовского побережья. Мариуполь был разрушен при своем "отвоевании" Россией, Сейчас он восстанавливается русскими, несмотря на конфликт. С экономической точки зрения Бахмут является одним из нескольких важнейших центров не только для России и Украины, но и, прежде всего, для экономического потенциала недавних ДНР и ЛНР, теперь вошедших в Россию на правах субъектов Федерации. Это важный символ, вот почему он был сильно разрушен...

Есть в этом деле и чисто военный аспект: в Бахмуте сражается вооруженная группа ЧВК "Вагнер", имеющая в основном лишь легкое оружие. Это позволяет российской армии подготовиться к наступлению. Тем временем а тем временем беспилотники молотят по инфраструктуре всей Украины. На этот раз "генерал Мороз" не очень-то благосклонен к русским. Классических зимних морозов, которые позволили бы продвинуться танкам по твердой земле, так и не дождались, а вот распутица уже вовсю вступает в свои права. Западные танки с их весом в 70 тонн — для них такая ситуация просто критична. Им придется передвигаться только по дорогам, что делает их более уязвимыми. Менее тяжелые российские танки имеют больше шансов проявить подвижность и маневренность. Что же касается попыток наступления, то они точно будут. Как с одной стороны, так и с другой.

— Генерал, мы также с тревогой наблюдаем за тем, что возможен переход Западом и других "красных линий", обозначенных Москвой. Существует ли реальный риск открытия второго фронта в Грузии?

— Это то, чего очень хотят США и их союзники. Это ловушка, в которую можно заманить Россию. Вероятность того, что в Грузии и Приднестровье Запад блефует, очень велика. На самом деле Запад не придет на помощь Грузии, как он не пришел в 2008 году. Тем не менее открытие "второго фронта" увеличивает риск прямого конфликта России с НАТО. А этот кофликт, вопреки тому, что думают западные стратеги, может быть и не ограничиться "конвенциональным" (неядерным) столкновением.

— Сегодня снова в моде выражение "новый мировой порядок". Могут ли страны глобального Юга вернуться к идее "движение неприсоединения". Помните, в 1955 году неприсоединившиеся страны на конференции в Бандунге обозначили свою роль в мире и держались ее. Какие другие блоки, помимо российско-китайского и западного, можно рассматривать в качестве альтернативных альянсов? Могут ли они стать миротворческими силами в кризисных ситуациях?

— Я не считаю, что у нас есть шанс воссоздать движение неприсоединения, подобное тому, что было создано в Бандунге. Но страны глобального Юга и вправду косвенно способствуют создание равновесия между противостоящими блоками. Чтобы воздерживаться от поддержки санкций против России новым "неприсоединившимся" не нужно создавать какую-то структуру, не нужно придерживаться одной идеологии. Нужно быть просто против новых войн, и тут не нужны новые договоры и союзы, котоыре всегда налагают на своих членов ограничения. Пусть эти ограничения практикуют США, НАТО и Европейский Союз. Таковы теперь правила "старого" мирового порядка.

Новый мировой порядок не будет установлен в Нью-Йорке, Вашингтоне или Брюсселе. Он возникнет в других частях света. Россия, Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, ЮАР, арабские страны, десятки развивающихся стран поменьше — они уже представляют три четверти населения мира и намного более половины его экономического потенциала, а будут представлять в будущем — и все 90%. Это уже являются реальностью, которая убирает монополию западного блока. Не стоит видеть в этом хаос, потому что эти новые страны на авансцене мировой политики предлагают свои альтернативы. Причем эти альтернативы демократические, они являются плодом диктата отдельных стран или лидеров. Так вот, так называемый Новый Порядок — это просто признание на мировом уровне этой новой реальности, этих новых игроков.

— На Ближнем Востоке наметился новый мирный процесс. Воспользовавшись дистанцированием США от этого региона, Китай занялся дипломатией, и его посредничество стало ключевым моментом в соглашении Ирана и Саудовской Аравии о возобновлении дипломатических отношений. Какие последствия это будет иметь для конфликта в Европе?

— У меня есть сомнения относительно того, насколько прочным будет это умиротворение Саудовской Аравии и Ирана. Не уверен, что речь идет о реальном уходе США или о снижении на Ближнем Востоке внешнего давления.

Но соглашение показывает, что стороны хоть на время признали бессмысленность своих идеологических споров, когда одна сторона позиционировала себя как центр правильного суннитского ислама, а другая — непогрешимого шиитского. Эр Рияд и Тегеран решили на время отодвинуть такие противоречия в сторону — ради собственных интересов... При таком прагматическом подходе возможности для сотрудничества расширяются. Конечно, такой подход предпочтительнее планирования конфликтов, некоторые из которых рискуют стать "перманентными" и растянуться на столетие.

Беседовал Алессандро Бьянки (Alessandro Bianchi)