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Военное обозрение

Командующий ВВС ВСУ: Украина теряет «лучших лётчиков» в ожидании поставки западных истребителей

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Источник изображения: topwar.ru

Украиские ВВС срочно нуждаются в поставке западных истребителей, желательно F-16. Пока же в ожидании, когда союзники примут давно назревшее решение о передаче боевых самолетов, Украина продолжает терять "лучших лётчиков" в боях с российскими истребителями. Об этом заявил командующий ВВС Украины Сергей Голубцов.

Украинский генерал дал интервью британскому изданию The Times, в котором пожаловался на затягивание процесса передачи Украине истребителей F-16. По словам Голубцова, в настоящее время украинским пилотам не на чем летать, устаревшие истребители еще советского производства значительно уступают российским, но боевые вылеты продолжаются, Киев теряет лучших военных летчиков, ожидая поставки западной техники.

При этом генерал уверен, что обучение украинских пилотов эксплуатации тех же F-16 не займет много времени, подготовку можно завершить за несколько месяцев, а не за годы, как утверждают в НАТО. По его словам, примером могут послужить два пилота украинских ВВС, которые на территории США проходили ознакомление с истребителями F-16, занимаясь на тренажерах.

Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения. Результаты вышли очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода

- заявил Голубцов.

Между тем западные спонсоры Киева продолжают игнорировать призывы из офиса Зеленского. В США прямо заявили, что сейчас не время для истребителей, необходимо сосредоточится на поставках наземной техники и провести контрнаступление. Если оно удастся, то можно и поговорить об истребителях, а если нет, то зачем передавать дорогостоящую технику, да еще и с риском попадания ее в руки противника.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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