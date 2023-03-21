Вот почему Китай стремится стать посредником по Украине

Independent: конфликт на Украине дал КНР возможность стать главным игроком Глобального Юга

Конфликт на Украине предоставил новые возможности для Китая, пишет Independent. Он укрепил его энергетическую безопасность и сделал главным игроком незападного блока. А стремление выступить посредником в урегулировании конфликта объясняется одной простой причиной.

Мэри Дежевски

Конфликт на Украине предоставил Пекину возможности, которые он не рассчитывал получить, по крайней мере, в ближайшем будущем, пишет Мэри Дежевски.

Западный мир так увлекся новыми заявлениями о поддержке Украины спустя год после начала боевых действий, что почти не обратил внимание на то, что очень крупная держава на другом конце света отметила эту годовщину по-своему. Пока США, Великобритания и европейские страны готовились к новому году конфликта и соревновались в поставках оружия, Китай выступил… с мирным планом.

То, как Запад отреагировал на предложение Пекина, можно назвать пренебрежительным. Общий посыл заключался в том, что сейчас не время для разговоров, и в любом случае к нему нет доверия и никакого дела до того, чтобы выставлять себя в качестве потенциального посредника.

Однако спустя несколько недель план Китая из 12 пунктов никуда не исчез, и, по некоторым данным, его рассматривают в Париже, Берлине и, возможно, даже в Вашингтоне. Что еще более важно, он не был отвергнут Киевом, который, как было сказано, "приветствовал его с осторожностью". В свете этого небольшого сигнала Китай спокойно продолжает действовать. С уверенностью можно прогнозировать, что Си Цзиньпин, которого недавно переизбрали председателем КНР на беспрецедентный третий срок, посетит Москву на следующей неделе, а онлайн-встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится незадолго до или после этого.

И это означало бы значительный сдвиг. После переговоров в Стамбуле, состоявшихся почти год назад, между Украиной и Россией не было никаких официальных контактов — да и вообще никаких контактов, даже через посредников. Они, по авторитетному утверждению, сорвались из-за вмешательства тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по указанию Соединенных Штатов.

Так что же говорится в плане из 12 пунктов? Почему Китай проявляет такой активный интерес к посредничеству? И почему Москва и Киев — и даже, возможно, некоторые из западных союзников Украины — могут быть менее склонны к предварительным переговорам, несмотря на то, что они говорят в публичных заявлениях?

Сначала о плане. Украина и ее сторонники упрекали Китай за то, что он постоянно воздерживается при голосовании в ООН — то есть не присоединяется к западному осуждению России. Однако спустя год после начала конфликта это позволяет Китаю высказаться в обе стороны.

Его первый пункт призывает к уважению национального суверенитета, принципов ООН и международного права — здесь Пекин косвенно осуждает российскую спецоперацию. Но второй пункт призывает покончить с тем, что он называет "менталитетом холодной войны", и требует, чтобы "безопасность региона не достигалась путем укрепления или расширения военных блоков" — а здесь критикует НАТО. Пекин также выступает за "сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности" — то, за что Москва ратовала с момента распада Советского Союза.

В других пунктах, конкретно касающихся Украины, Китай призывает увеличить объем гуманитарной помощи в зоны конфликта под эгидой ООН, строго соблюдать международные гарантии для военнопленных, прекратить безответственные разговоры о ядерном оружии, защитить атомные электростанции (но не создать демилитаризованные зоны, к чему призывает Украина), а также продолжить реализацию договоренностей, позволяющие зерновым судам покидать украинские порты.

Во многих отношениях — в своих призывах к деэскалации, к прекращению действий, угрожающих глобальной торговле и цепочкам поставок, и в своем неприятии односторонних (т.е. не одобренных ООН) санкций, Китай смотрит дальше конфликта на Украине и преследует собственные интересы и приоритеты. В конце концов, те же принципы могут помочь регулировать растущую напряженность в его отношениях с США по поводу Тайваня и доступа к морским путям. Но он также выступает в качестве защитника интересов многих стран, которые, наряду с Китаем и Индией, отказались принять чью-либо сторону по Украине.

С практической точки зрения, Пекин выступает за возобновление прямого диалога "как можно скорее" с целью "в конечном итоге" достичь "полного прекращения огня". В своей инициативе он также призывает стороны конфликта и другие страны помочь создать необходимые условия для этого — но все это выглядит как довольно трудная задача.

Но, возможно, стоит отнестись к инициативе Китая с большим доверием, чем это было до сих пор, по крайней мере, на публичных дискуссиях на Западе. Это связано с тем, что, поскольку боевые действия длятся уже год и, казалось бы, далеки от разрешения, многие разнонаправленные интересы, тем не менее, начинают сближаться.

Для России конфликт протекает не очень хорошо, но не настолько плохо, чтобы создавать давление внутри страны с целью добиться отступления. Независимо от того, считаете ли вы Владимира Путина и Си закадычными друзьями (а я так не думаю), у Москвы есть причины быть благодарной Пекину. Китай обеспечивает альтернативный рынок для российской энергии, от которой отказываются европейцы, и он воздерживается от критики России в ООН. Это дает ему необычные рычаги влияния на Москву. И они могут быть использованы для продвижения собственной повестки.

Можно также утверждать, что Россия достигла, по крайней мере, некоторых из своих главных военных целей. К ним относятся обеспечение сухопутного пути в Крым, восстановление снабжения полуострова пресной водой и установление исключительного доступа к Азовскому морю. Москва также, похоже, отказалась от амбиций — если они у нее были — взять под контроль территории дальше Донбасса. Может быть, она готова остановиться на этом и сократить свои потери?

Поскольку в следующем году состоятся президентские выборы, Путина могут убедить заявить о победе и прекратить военные действия, а не вступать в избирательную кампанию — либо за себя, либо за преемника — в условиях, когда дорогостоящая спецоперация все еще продолжается. Путин недавно заявил, что выборы состоятся, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру (что не следует считать самим собой разумеющимся — несмотря на западный консенсус по этому поводу).

Украина, со своей стороны, расширила свои цели, включив в них возвращение Донбасса и Крыма. Она законодательно закрепила свой отказ контактировать с Путиным и настаивает на том, что будет бороться до конца. Все это можно понять. Но тупиковая ситуация под Бахмутом на востоке показала не только слабость России, но и Украины.

Потери в украинской армии растут, поступают сообщения о трудностях с набором военнослужащих, возникают задержки с получением новых поставок оружия и боеприпасов. Существуют противоречивые оценки морального духа украинцев. То, что Киев не отверг инициативу Китая, может быть показательным.

Что касается союзников, то они по-прежнему настаивают на том, что будут защищать Украину "столько, сколько потребуется". Но в политических кругах США, и не только в некоторых, усиливается ропот недовольства по поводу истощения финансовых и военных ресурсовотдельных стран. Стоимость восстановления, которая, как опасаются европейцы, в основном будет возложена на их плечи, растет с каждым днем.

Как яростно заявляют союзники Украины, время и условия окончания конфликта будут зависеть от Киева — но как он, так и они наверняка знают, что это не так. Когда Запад устанет от затрат, а возможно, и от риска более масштабного противостояния, у Киева не останется иного выбора, кроме как искать решение на лучших условиях, которые он сможет получить. Приближение президентских выборов в США в ноябре еще сильнее подтолкнут к размышлениям.

И еще есть Китай. Конфликт на Украине предоставил Пекину возможности, которые он когда-то мог рассматривать, но в лучшем случае как гораздо более отдаленные. Он укрепил его энергетическую безопасность и позволил Си Цзиньпину, который, возможно, сейчас приближается к пику своей власти, выступить в качестве главного защитника незападного блока, также известного как глобальный Юг — и не только в ООН.

С помощью плана Китая из 12 пунктов по Украине Си Цзиньпин пытается, в первую очередь, взять на себя роль посредника, оставленную Эрдоганом, который сейчас занят ликвидацией последствий землетрясения и предстоящими выборами. И его усилия могут оказаться напрасными.

Однако в случае достижения прогресса инициативу Китая придется рассматривать как предвестник совершенно нового международного порядка. Именно поэтому, скажет циник, есть те, кто сделает все возможное, чтобы она провалилась.