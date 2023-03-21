В ДПФ заявили о продолжении строительства военных ледоколов для ВМФ России

Глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев отметил, что решение о строительстве третьего принято, его планируют передать ВМФ РФ в 2027 году
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российское военное ведомство планирует продолжить строительство ледоколов проектов 21180/21180М для Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.
"Серия ледоколов проектов 21180/21180М будет продолжена. Решение о строительстве третьего принято. Его передача ВМФ России запланирована на 2027 год", - сказал он.
С 2017 года в составе Северного флота находится ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" постройки "Адмиралтейских верфей" (в составе Объединенной судостроительной корпорации).
Головной ледокол проекта 21180М "Евпатий Коловрат" постройки судостроительной компании "Алмаз" в настоящее время проходит испытания. Он был спущен на воду в конце декабря 2020 года. По существующим планам он должен войти в состав Тихоокеанского флота.
Третий ледокол этого типа будет строиться также по модернизированному проекту 21180М. По первоначальным планам предполагалось строительство для ВМФ до семи военных ледоколов.