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ТАСС

В ДПФ заявили о продолжении строительства военных ледоколов для ВМФ России

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Построенный на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" для ВМФ России ледокол "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М у стенки АО "Балтийский завод" перед выходом на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 05.10.2022
Построенный на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" для ВМФ России ледокол "Евпатий Коловрат" (заводской номер 800) проекта 21180М у стенки АО "Балтийский завод" перед выходом на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 05.10.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев отметил, что решение о строительстве третьего принято, его планируют передать ВМФ РФ в 2027 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российское военное ведомство планирует продолжить строительство ледоколов проектов 21180/21180М для Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"Серия ледоколов проектов 21180/21180М будет продолжена. Решение о строительстве третьего принято. Его передача ВМФ России запланирована на 2027 год", - сказал он.

С 2017 года в составе Северного флота находится ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" постройки "Адмиралтейских верфей" (в составе Объединенной судостроительной корпорации).

Головной ледокол проекта 21180М "Евпатий Коловрат" постройки судостроительной компании "Алмаз" в настоящее время проходит испытания. Он был спущен на воду в конце декабря 2020 года. По существующим планам он должен войти в состав Тихоокеанского флота.

Третий ледокол этого типа будет строиться также по модернизированному проекту 21180М. По первоначальным планам предполагалось строительство для ВМФ до семи военных ледоколов. 

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
2020-й год
21180
21180М
СФ
ТОФ
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