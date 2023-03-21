Войти
ТАСС

Британия поможет Польше истребителями после передачи Украине МиГ-29

551
0
0
МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

По мнению заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи, для украинских военных лучшим решением являются реактивные самолеты, с которыми они уже знакомы

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Великобритания готова помочь Польше восполнить численность ВВС, после того как Варшава передаст Киеву истребители МиГ-29. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Die Welt.

"Мы в высшей степени положительно отнесемся к просьбе Польши восполнить пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое относится и к истребителям", - сказал он.

При этом Хиппи уточнил, что до сих пор из Варшавы не было получено ни одного запроса. Само же решение польских властей он назвал "важным моментом". Для украинских военных, по мнению замминистра обороны Великобритании, лучшим решением являются реактивные самолеты, с которыми они уже знакомы. "Для остальных из нас вопрос заключается в том, в какой степени мы восстановим потенциал тех ВВС, которые поставляют свою технику", - резюмировал он.

В начале февраля Лондон заявил о намерении проводить долгосрочную подготовку украинских военных на своих современных истребителях.

В четверг президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре МиГ-29. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Украина
Продукция
Challenger 2
Т-72
Похожие новости
26.01.2023
Эксперты считают, что обучение ВСУ обращению с Leopard 2 займет годы
20.01.2023
Украинский военный: мы устали драться с Путиным на нашем мусоре
16.01.2023
Гомеопатические поставки "Леопардов" украинцам не помогут
27.04.2022
Великобритания наращивает военную помощь Украине
05.04.2022
Страны НАТО не спешат делиться боевой техникой с Украиной
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 21:37
  • 46690
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.03 21:00
  • 2
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 21.03 15:44
  • 20
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 21.03 15:29
  • 1
Путин: РФ поставит Африке зерно бесплатно, если решит не продлевать "зерновую сделку"
  • 21.03 14:19
  • 2
Зампред Совбеза РФ: «Можно представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда»
  • 21.03 13:38
  • 3
Глава МВД посетовал на острый дефицит кадров в ведомстве
  • 21.03 13:37
  • 1
Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса
  • 21.03 13:12
  • 1
СВО привела МВД к реорганизации
  • 21.03 09:59
  • 0
Что скрывается за заявлением польского дипломата, или зачем Тихановская едет в США
  • 21.03 09:31
  • 1
Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?