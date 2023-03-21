Британия поможет Польше истребителями после передачи Украине МиГ-29

По мнению заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи, для украинских военных лучшим решением являются реактивные самолеты, с которыми они уже знакомы

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Великобритания готова помочь Польше восполнить численность ВВС, после того как Варшава передаст Киеву истребители МиГ-29. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Die Welt.

"Мы в высшей степени положительно отнесемся к просьбе Польши восполнить пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое относится и к истребителям", - сказал он.

При этом Хиппи уточнил, что до сих пор из Варшавы не было получено ни одного запроса. Само же решение польских властей он назвал "важным моментом". Для украинских военных, по мнению замминистра обороны Великобритании, лучшим решением являются реактивные самолеты, с которыми они уже знакомы. "Для остальных из нас вопрос заключается в том, в какой степени мы восстановим потенциал тех ВВС, которые поставляют свою технику", - резюмировал он.

В начале февраля Лондон заявил о намерении проводить долгосрочную подготовку украинских военных на своих современных истребителях.

В четверг президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре МиГ-29.