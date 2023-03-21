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РИА Новости

Миронов выступил за придание ЧВК в России официального статуса

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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Миронов: ЧВК должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно, заявил председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

В марте 2022 года партия направила на заключение в правительство РФ очередную редакцию доработанного законопроекта о легализации ЧВК.

"Мы всегда были убеждены, что ЧВК должны иметь официальный статус. Вопрос подчинения – второстепенный. Для начала необходимо признать их существование и закрепить это законодательно", - заявил Миронов в авторской статье журналу "Национальная оборона", ближайший номер которого выйдет на следующей неделе.

В противном случае, по его словам, получается странная коллизия - фактически все знают цели и истинную роль ЧВК, а юридически их не существует.

Он выразил убеждение, что в случае законодательного урегулирования статуса ЧВК бойцы подразделений способны принять более активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, а также отстаивании национальных интересов России в зоне спецоперации.

"Надзорные функции мы предлагали закрепить за Министерством обороны РФ", - заявил Миронов.

Он напомнил, что недавно и глава Чечни, активный участник спецоперации Рамзан Кадыров заявил о планах создать ЧВК.

"Легализация таких структур – неминуемый процесс. Мы должны лишь заранее этот вопрос решить, а не идти по пятам прошедшего дня. Мы готовы работать со всеми политическими силами для достижения общего результата. Это проблема для нас всех, а не только для "вагнеровцев", - считает Миронов.

Он также отметил, что 16 февраля президент России Владимир Путин объявил, что власти рассматривают вопрос о соцгарантиях для тех, кто воюет в зоне спецоперации от ЧВК.

"Мы давно настаиваем на том, что "чэвэкашники" – такие же защитники родины, как и все другие солдаты. Они эффективно решают задачи по защите государства, а потому заслуживают таких же льгот и гарантий, как и остальные. Как и их семьи, разумеется", - заявил лидер эсеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Миронов Сергей
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
Проекты
ЧВК
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1 комментарий
№1
21.03.2023 13:37
Если ЧВК выполняют функции которые поручены им правительством РФ по защите территории и граждан РФ, то они несомненно должны получать финансирование и обеспечение от государственных структур в таком же статусе  как и контрактники МО.

Если же ЧВК "работают" за рубежом и выполняют задачи по оказанию военной помощи иностранным государствам либо компаниям, то  их финансирование должно осуществляться явно  не из бюджета РФ и отвечать за их действия должны явно не власти РФ.

ЧВК существуют уже более 50 лет и их юридический статус достаточно хорошо проработан поэтому нужно лишь тщательно изучить мировой опыт и  взят наиболее приемлемый для России.
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