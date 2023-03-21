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Вестник Мордовии

Редкий тяжелый "Эней" вновь замечен у ВСУ на линии боевого соприкосновения

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Для эвакуации поврежденной западной техники вооруженные формирования киевского марионеточного вынуждены использовать советские тяжелые тягачи МТ-Т "Эней". Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

В появившемся недавно в социальных сетях видео показали, как такая гусеничная машина на достаточно высокой скорости утаскивает в тыл подбитый бронетранспортер VAB французского производства, который лишился левого переднего колеса.

МТ-Т у ВСУ было немного, буквально несколько штук, к тому же часть из них уже потеряны. Например, в октябре сообщалось о поражении одного из "Энеев" российским дроном-камикадзе "Ланцет".

Когда такие тягачи создавались, то, прежде всего, в них видели платформы для установки инженерного оборудования и средства буксировки различных артиллерийских систем. В кузовах предусматривалось размещение расчетов и боеприпасов.

Работой же с вышедшей из строя техникой должны заниматься специально созданные машины на шасси колесных вездеходов, бронетранспортеров, БМП и танков. Все это ВСУ получили при одностороннем присвоении имущества Советской армии. Однако уже в 90-е они его попросту растранжирили, списали или продали иностранным армиям. Разработанные в 90-е и нулевые годы образцы направлялись главным образом на экспорт.

В ходе событий на Донбассе в 2014-15 годах украинские каратели вынуждены были часть выполненных на базе Т-54/55 эвакуаторов превратить в эрзац-средства огневой поддержки, для чего на них водружали пулеметы и зенитные скорострельные пушки ЗУ-23-2.

Несколько лет назад для ВСУ во Львове начали ремонтировать видавшие виды БТС-4, но их закупили в ограниченном количестве.

Сейчас дефицит такой техники пытаются компенсировать поставками из стран НАТО, например германскими Bergepanzer 2 на платформе Leopard 1. Но полтора десятка обещанных единиц вряд ли можно считать значительным количеством, которое изменит ситуацию.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Leopard-1
VAB
БТС-4
Проекты
NATO
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