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ТАСС

Посол Польши заявил, что его стране придется войти в конфликт с РФ, если Украина проиграет

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Источник изображения: AP Photo/ Vadim Ghirda

Депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани ранее сообщил, что Польша "втягивает страны ЕС в эскалацию на Украине против их желания"

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Польша должна будет вступить в конфликт с Россией, если Киев потерпит поражение. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в интервью телеканалу LCI.

"Если Украина не сможет отстоять свою независимость, то нам придется вступить в этот конфликт, поскольку наши фундаментальные ценности окажутся под угрозой, - сказал польский дипломат. - Таким образом, у нас не будет выбора".

В субботу депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани заявил в интервью ТАСС, что Польша "втягивает страны ЕС в эскалацию на Украине против их желания". Он назвал "крайне опасным" решение Варшавы поставить Киеву истребители МиГ-29. Как констатировал парламентарий, в предоставлении вооружений Варшава "идет сейчас даже дальше, чем Вашингтон".

Президент Польши Анджей Дуда заявил в четверг, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы истребителя МиГ-29. 

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