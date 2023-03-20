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Михаил Литвин

Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС

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На фоне роста турбулентности и неопределенностей нынешней стадии мирового развития возрастающую роль начинают играть региональные и трансрегиональные организации и объединения, к числу таких структур относятся ШОС и БРИКС. БРИКС и ШОС пользуются растущей популярностью среди развивающихся стран, поскольку являются объединениями нового типа. Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, многие из них действительно играют очень важную роль в своих регионах.


Переход мирового лидерства от G7 к странам группы БРИКС


С момента создания БРИКС, страны-члены внесли 50-процентный вклад в глобальный рост, что намного выше, чем в странах с развитой экономикой, таких как G7.


Примерно к 2025 году Брикс может почти достичь уровня 35%, в то время как ВВП стран Большой семерки, продолжит свое падение, примерно до 7%.
Источник: Acorn Macro Consulting

Научный сотрудник Центра центральноевразийских исследований Мумбайского университета Шоаиб Хан отметил, что и ШОС, и БРИКС сформированы крупными быстрорастущими экономиками. Это обеспечивает хороший потенциал экономического сотрудничества. Все страны-участницы демонстрируют положительную динамику экономического развития. По данным МВФ за 2022 год, Китай занимает 2 место в мире по объему ВВП, экспортирует больше всего товаров и имеет самые большие в мире валютные резервы. Индия обогнала Великобританию и стала пятой по величине экономикой в мире.


Государства – члены БРИКС обладают богатыми человеческими и природными ресурсами, страны объединения уже представляют 42% населения планеты, а их ВВП по паритету покупательной способности превышает 54%. Несмотря на то, что Россия находится под серьезными санкциями США и Евросоюза, она обладает самыми большими запасами полезных ископаемых в мире. Бразилия и Южная Африка обладают огромным сельскохозяйственным потенциалом и богатыми природными ресурсами.


Экономический потенциал БРИКС И БРИКС+.
Источник: Михаил Литвин

В орбиту БРИКС будет вливаться всё больше и больше единомышленников


В 2022 году Египет, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезия, Аргентина , Алжир хотят присоединиться к объединению БРИКС. Саудовская Аравия располагает четвертой частью всех мировых нефтяных запасов. Аргентина является региональной державой в Южной Америке. В экономическом отношении Египет, по африканским меркам страна развитая. Индонезия является крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии и членом АСЕАН. После вступления вышеназванных стран в состав БРИКС, БРИКС будет играть более важную роль в продвижении справедливости и безопасности в глобальном финансовом и торговом порядке.


12 марта Мексика официально подала заявку на вступление в БРИКС. В условиях глобального экономического спада, экономика Мексики выросла на 3,1% в 2022 году. После вступления Мексики в БРИКС, совокупная доля ВВП стран БРИКС в мировой экономике будет превышать долю ВВП стран "Большой семерки" (G7), что внесет новый вклад в содействие восстановлению мировой экономики и строительство открытой мировой экономики.


ШОС: формирование новой архитектуры безопасности в Евразии


С момента своего создания ШОС была привержена обеспечениям долгосрочной безопасности и стабильности в евразийском регионе. Как ядерные державы в организации, Россия и Китай всегда придерживались мирной позиции, против угрозы применения и использования ядерного оружия. Доктор политических наук Кирилл Коктыш рассказал, что ШОС объединяет четыре ядерные державы евразийского континента, который гарантирует в первую очередь безопасность в Евразии. Кроме того, по мере изменения в международной и региональной ситуации, государства – члены продолжают осуществлять плодотворное сотрудничество в борьбе с терроризмом, в том числе организование и проведения совместных антитеррористических учений, борьбы с транснациональной организованной преступностью и др.


В 2022 году ШОС больше привлекала к себе внимание в своем мире, крупное расширение круга друзей демонстрирует, что ШОС продолжают расти зона охвата и влияние. На саммите в Самарканде, в ходе которого лидеры государств – членов приняли решение о начале процедуры вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена и о запуске процесса присоединения Бахрейна , ОАЭ и других стран в качестве партнеров по диалогу ШОС. Индо – тихоокеанское измерение ШОС стало ещё заметнее с вступлением в неё Ирана на саммите в Самарканде.


Президент Турции Эрдоган после саммита ШОС в Самарканде выразил стремление Анкары стать её полноправным членом. Турция стала первой страной – членом НАТО, высказавшей вступления в ШОС. Турция расположена в точке пересечения трех материков Европы, Азии и Африки, находится в стратегически важном месте. Вооруженные силы Турции являются самыми многочисленными в НАТО после вооруженных сил США. Опыт Турции в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом может быть предоставлен со странами-членами организации.


Россия и Китай как опоры нового мирового порядка экономики и безопасности


В объединении БРИКС доминирование доллара в мировых расчетах всегда вызывало обеспокоенность. Действующие в настоящее время системы, отдают предпочтение очень богатым странам. Кроме того, доминирование доллара в мировой валютной, расчетной, долговой системе действительно активно используется США для давления — экономического и политического — на различные страны и организации. Поэтому страны БРИКС ищут альтернативу доллару для платежей, надеются снижать зависимость от доллара и повышать их способность противостоять внешним и внутренним вызовам. Альтернативные международные платежные системы будут содействовать снижению монополии доллара США. Если страны-участницы БРИКС смогут вести торговлю в национальных валютах, то дедолларизация мировой экономики значительно ускорится. Россия и Китай являются ведущей мировой экономикой, они могут возглавить мировое восстание против доллара, бросить вызов США и создать альтернативный финансовый инструмент.


На протяжении года геополитическая ситуация в мире претерпевала сложные и глубокие изменения, государства – члены продолжали укреплять региональное сотрудничество в сферах безопасности. Как держава ШОС, Россия играет ключевую роль для поддержания внутриполитической стабильности государств Центральной Азии. Китай наращивает свой вклад в обеспечение мира и безопасности региона ШОС. Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились восстановить прерванные в 2016 году дипломатические отношения. Поэмому необходимо продолжать задействовать роль России и Китая в ШОС и на других многосторонних площадках, расширять ШОС функции с регионального до международного уровня, формировать равноправное партнерство по обеспечению безопасности и устойчивого развития государств – членов ШОС.


Автор: Михаил Литвин

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1 комментарий
№1
20.03.2023 11:02
Нужна и новая виртуальная валюта, которая имеет определённый курс по отношению к региональным валютам. Её смысл только в том, что она эквивалент стоимости региональных денег и товаров. Сейчас всё считают через доллар и привязанные к его курсу валюты. Она не для финансовых операций, не для спекуляций - это, условно говоря, свод правил. Этот курс может быть достаточно стабильным, потому что по сути служит бартеру, а не бумажкам, а потому отражает реальную стоимость товаров, а не спекулятивные курсы.
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