СМИ: НАТО провело учения с "защитой Крыма", чтобы послать Путину сигнал

Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото.

НАТО провело учения по защите условного Крыма, направив Путину четкий сигнал

МОСКВА, 19 марта/ Радио Sputnik. НАТО провело учения, в которых отрабатывалась защита условного Крыма, и тем самым направило президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о готовности альянса отразить атаку, пишет Focus.

По данным издания, легендой учений был сценарий, похожий на события в Крыму в 2014 году, численность войск почти полностью соответствовала реальному потенциалу российских сил в регионе.

"Военные маневры в этом году имеют особое значение: учения НАТО посылают ясный сигнал президенту России Владимиру Путину", – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Ранее радио Sputnik сообщило, когда НАТО представит обновленные планы обороны восточной границы альянса.