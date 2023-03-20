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РИА Новости

СМИ: НАТО провело учения с "защитой Крыма", чтобы послать Путину сигнал

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Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan

НАТО провело учения по защите условного Крыма, направив Путину четкий сигнал

МОСКВА, 19 марта/ Радио Sputnik. НАТО провело учения, в которых отрабатывалась защита условного Крыма, и тем самым направило президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о готовности альянса отразить атаку, пишет Focus.

По данным издания, легендой учений был сценарий, похожий на события в Крыму в 2014 году, численность войск почти полностью соответствовала реальному потенциалу российских сил в регионе.

"Военные маневры в этом году имеют особое значение: учения НАТО посылают ясный сигнал президенту России Владимиру Путину", – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Ранее радио Sputnik сообщило, когда НАТО представит обновленные планы обороны восточной границы альянса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
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