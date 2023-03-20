Иран и Ирак заключили соглашение об укреплении безопасности на их границе

Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана и Ирака в воскресенье подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое, в частности, предусматривает усиление охраны границы между двумя странами, сообщает "Тасним".

Подписи под документом поставили секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи.

"Тасним" отмечает, что, как ожидается, соглашение сыграет значимую роль в том, чтобы положить конец присутствию антииранских вооруженных групп и сил, связанных с Израилем, в пограничных с Ираном регионах Ирака.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что ряд западных стран потворствовали беспорядкам в Иране, а также вооружали боевиков в соседнем Иракском Курдистане. Он подчеркнул, что иранские власти работают в тесной координации с иракской стороной, которая пообещала усилить безопасность границы Ирака в районе Иракского Курдистана.