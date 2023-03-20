США выступили против призывов к перемирию на Украине в ходе визита Си Цзиньпина в Россию

В Вашингтоне считают, что "это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно"

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. США считают неприемлемыми возможные призывы к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно", - сказал он.