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ТАСС

США выступили против призывов к перемирию на Украине в ходе визита Си Цзиньпина в Россию

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Представитель Пентагона Джон Кирби
Представитель Пентагона Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

В Вашингтоне считают, что "это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно"

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. США считают неприемлемыми возможные призывы к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно", - сказал он. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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