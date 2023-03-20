Politico: НАТО намерено увеличить группировку войск в Восточной Европе

Politico: НАТО планирует увеличить группировку в Восточной Европе до 300 тысяч солдат
МОСКВА, 19 марта/ Радио Sputnik. НАТО в ближайшее время планирует представить обновленные планы обороны, в которых пойдет речь об усилении группировки войск на границе с Россией, пишет Politico.
По информации официальных лиц, план обороны предполагает привлечение численности группировки "до 300 тысяч военнослужащих НАТО".
"Коммерсантъ" отмечает, что союзникам по НАТО потребуется увеличить расходы на оборону и закупать больше вооружений.
Летом прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в ответ на "угрозу со стороны России" альянс увеличит численность сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Польша предложила странам НАТО повысить расходы на финансирование блока.