Эксперт заявил, что ведущая роль в урегулировании на Украине переходит к Китаю

По мнению президента Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, позиции Пекина могут вполне совпадать с подходами Анкары и Ватикана

РИМ, 19 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Китай, до сих пор отстранявшийся от украинского конфликта, принимает ведущую роль в поисках урегулирования в рамках своей Глобальной инициативы в области безопасности. Как прокомментировал в воскресенье корреспонденту ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, позиции Пекина могут вполне совпадать с подходами Анкары и Ватикана.

"В течение последнего года Пекину удавалось не вмешиваться в конфликт Москвы и Киева, Китай не осуждал действия РФ, как и не поддержал экономические санкции, введенные Западом, не пошел дальше стандартных призывов в прекращению огня. По сути, он остался на позициях третьей страны, не поддержавшей ни одну из сторон, хотя западные СМИ приписывают Пекину поддержку России. Пекин, представив недавно свой мирный план из 12 пунктов, ждал год, чтобы сформулировать свои позиции, которые могут разделять Анкара и Ватикан", - сказал эксперт.

Он отметил, что Пекин на примере недавнего диалога Тегерана и Эр-Рияда, которому Китай способствовал, продемонстрировал свои способности к успешному посредничеству. По мнению эксперта, на намерение принять более активную роль в поиске пути украинского урегулирования указывают предстоящая поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его возможный контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Вероятно, за этим стоит конкретное предложение о прекращении огня и начале переговоров", - добавил собеседник агентства.

Он убежден, что активизацию Китая на международном уровне, как в случае с Саудовской Аравией и Ираном, так и переговорами с российским и украинским лидерами, нельзя рассматривать оторвано от стратегической инициативы по безопасности (Глобальная инициатива в области безопасности), представленной китайским лидером Си Цзиньпином год назад. "Эти усилия по посредничеству - первые шаги в длинной, продуманной и очень глубокой дипломатической работе Китая. Пекин имеет своей целью предложить новое измерение глобальной безопасности, начав с разрешения и погашения региональных конфликтов. Не надо забывать, что Глобальная инициатива в области безопасности интегрирована с другой важнейшей китайской Инициативой по глобальному развитию. В комплексе они направлены на построение нового международного порядка, основанного на многополярности", - заключил эксперт.

Ранее было объявлено, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина. В свою очередь официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в ходе этого визита председатель КНР подробно обсудит с президентом РФ "важные глобальные и региональные вопросы". Он также отметил, что в условиях усиливающейся нестабильности на международной арене отношения, поддерживаемые Москвой и Пекином, "имеют большое значение и влияние, далеко выходя за рамки двустороннего формата".

13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин после визита в Москву намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. 16 марта глава МИД КНР Цинь Ган провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, выразив готовность сыграть конструктивную роль для прекращения боевых действий и урегулирования кризиса.