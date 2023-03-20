Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

NYT: Путин объехал Мариуполь за рулем и зашел в гости к жителям

Президент Владимир Путин посетил Мариуполь, пишет NYT. Глава государства прибыл туда на вертолете, а затем с остановками проехал по районам города за рулем автомобиля. Он осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями.

Этот весьма символичный визит стал первой поездкой Путина в Донбасс, который его войска взяли в ходе специальной военной операции, и он состоялся спустя всего несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера.

Андрес Мартинес (Andrés R. Martínez), Иван Нечепуренко (Ivan Nechepurenko)

Президент России Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь – украинский город, который его войска взяли в результате опустошительной осады. Путин нанес этот весьма символичный визит спустя всего два дня после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Как сообщил Кремль в воскресенье, 19 марта, Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. Это город на берегу Азовского моря, который был крупным промышленным центром до начала российской специальной военной операции. Прибыв в город, Путин за рулем автомобиля объехал несколько районов и проинспектировал ход восстановительных работ вместе с высокопоставленными российскими чиновниками, отвечающими за строительство инфраструктуры. В Кремля также сообщили, что Путин пообщался с местными жителями.

До того как Мариуполь превратился в место одних из самых ожесточенных городских сражений нашего времени, там проживало около 400 тысяч человек и располагался крупнейший металлургический завод в Европе.

Это была вторая незаявленная поездка Путина за выходные, и в ходе нее президент оказался ближе всего к линии фронта с начала СВО. Его поездка в Крым, состоявшаяся в субботу, была приурочена к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Эти две громкие поездки стали демонстрацией неуступчивости Кремля, поскольку они состоялись спустя менее 48 часов после того, как Международный уголовный суд обвинил российского лидера в совершении военных преступлений и выдал ордер на его арест. В ордере сказано, что Путин несет личную уголовную ответственность за похищение и депортацию украинских детей после начала российской СВО.

Выбор места для визита российского лидера стал глубоко символичным: после начала боевых действий это была первая поездка Путина в Донбасс, полный контроль над которым был заявлен как одна из основных задач его вооруженных сил.

Кроме Мариуполя в воскресенье Путин также посетил Ростов-на-Дону, где он провел совещание в командном пункте специальной военной операции.

С начала зимы обе стороны конфликта ведут тяжелые бои за территории на востоке Украины, где линия фронта практически не сдвигается. Обе армии сталкиваются с нехваткой боеприпасов и ростом числа потерь. Путин не демонстрирует никаких признаков готовности сбавить обороты или сесть за стол переговоров, а президент Владимир Зеленский обещает вернуть Украине все территории, которые Россия захватила, включая Крым.

Ожидается, что весной Украина начнет контрнаступление, в ходе которого она будет активно применять новое современное оружие, переданное ей союзниками НАТО. Теперь, когда идет уже второй год военных действий, изоляция Путина усиливается, а растущее число санкций угрожает заметно уменьшить доходы России от продажи нефти и газа.

В понедельник Путин будет встречать в Москве самого важного союзника – лидера Китая Си Цзиньпина. Это даст Путину возможность в очередной раз продемонстрировать миру то, на чем он акцентировал внимание в самого начала СВО – что международная поддержка, которую получает Украина, ограничивается лишь западными странами.

Китайская сторона сообщает, что трехдневный визит Си в Россию даст ему возможность убедить Путина сесть за стол переговоров, и намекает на то, что после этого визита может состояться телефонный разговор с Зеленским. Но Соединенные Штаты утверждают, что Китай нельзя считать честным посредником и что он предоставляет России столь необходимую ей помощь. Китай отвергает эти обвинения, однако они способствуют тому, что отношения между Пекином и Вашингтоном сейчас достигли самой низкой точки за последние десятилетия.

В прошлом году Россия отправила в Мариуполь – который был одним из самых процветающих украинских городов до начала СВО – тысячи своих солдат. Украинские войска, которые уступали российским в численности и вооружении, удерживали свои позиции несколько недель, но в конце концов были вынуждены укрыться в здании металлургического комбината. В мае украинские войска отступили, в результате чего разрушенный город перешел под контроль русских.