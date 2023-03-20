Около 20 украинских военных обучаются в Италии использованию ЗРК Samp-T

По данным Il Fatto Quotidiano, сам комплекс должен быть передан до лета

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Около 20 украинских военных проходят подготовку на базе в районе Рима. Как пишет в воскресенье газета Il Fatto Quotidiano, украинцы осваивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Samp-T, один из которых Рим по согласованию с Парижем поставляет Киеву.

По данным издания, сам комплекс должен быть передан до лета. Решение об этом было передано в январе, напоминает издание.

Минобороны республики публично никогда не подтверждало, а ранее даже опровергало, что в Италии проходят военную подготовку украинцы. Однако, как пишет Fatto, на совместном заседании комиссий по обороне верхней и нижней палат парламента глава оборонного ведомства Гуидо Крозетто объявил, что Италия предложила перечень курсов. "Если поставляются материалы Италии, нужно подготовить людей к их использованию", - цитируется министр.

С марта 2022 года, когда парламент одобрил соответствующую резолюцию, подтвержденную потом новым созывом в декабре, Италия поставила военное обмундирование, вооружения и прочие материалы в рамках шести соответствующих пакетов помощи. Их содержание засекречено.