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Интерфакс-АВН

Путин заявил о необходимости развития сухопутных войск в РФ

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В.Путин на параде Победы 9 мая 2022 года
В.Путин на параде Победы 9 мая 2022 года.
Источник изображения: militarynews.ru

Петропавловск-Камчатский. 19 марта. ИНТЕРФАКС - В России нужно сделать многое для развития сухопутных войск, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК). У главы государства поинтересовались, не стоило ли начать СВО на Украине еще в 2014 году.

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", - отреагировал Путин.

Поэтому, продолжил он, "сослагательное наклонение здесь применять невозможно".

В воскресенье стало известно, что президент посетил командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в командном штабе СВО работа ведется круглые сутки, несколько раз за это время проходят сессии с докладами по направлениям. На одной из таких сессий президент, по его словам, и присутствовал.

"Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом еще отдельно достаточно долго с Герасимовым он говорил уже в отдельном кабинете, оценка ситуации была дана", - сказал Песков.

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