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Интерфакс-АВН

Асад прибыл с визитом в ОАЭ

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Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад в воскресенье начали визит в ОАЭ, по прибытии их приветствовал президент страны Мухаммед бин Заид Аль Нахайян.

"Сегодня я принял в ОАЭ президента Сирии Башара Асада, и мы провели конструктивные переговоры для развития отношений между нашими странами", - написал президент ОАЭ в твиттере.

"Мы также вели дискуссии о способах усиливать сотрудничество с целью укреплять стабильность и положительную динамику событий в Сирии и регионе", - добавил он.

Также, по данным газеты The National News, в ОАЭ прибыла сирийская делегация, включая министров экономики и информации.

В 2021 году ОАЭ выступили за нормализацию отношений с Дамаском и призвали восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств. В конце 2021 года в Дамаске возобновило работу посольство ОАЭ. В марте 2022 года Асад совершил визит в ОАЭ - первый в арабскую страну с момента начала конфликта в Сирии.

В январе 2023 года глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян приезжал в Сирию для переговоров с Асадом. Также в феврале Асад совершил визит в Оман.

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Страны
ОАЭ
Оман
Сирия
Персоны
Башар Асад
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