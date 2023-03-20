Захарова призвала МУС оценить слова Буша-младшего о миссии Украины "убить больше русских"

МУС ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась оценкой Международного уголовного суда (МУС) заявления экс-президента США Джорджа Буша - младшего о том, что миссия Украины - "убить как можно больше русских".

В пятницу МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. "Буш-младший, который напал на Ирак и казнил законного руководителя этой страны, недавно заявил, что миссия Украины - убить как можно больше русских. Что там МУС на этот счет не думает?", - написала дипломат в воскресенье в Telegram-канале.

Захарова также опубликовала фрагмент из интервью экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт 1996 года. В нем журналистка Лесли Шталь интересуется мнением Олбрайт относительного того, оправданы ли действия США в Ираке с учетом последствий для этой страны. В частности, она приводит информацию о том, что от санкций против Ирака погибло более полумиллиона детей, больше, чем в Хиросиме. На что Олбрайт отвечает: "Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправданно". "Это было при Буше-старшем, который уже не в этом мире", - напомнила официальный представитель МИД РФ.