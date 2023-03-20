Войти
ТАСС

Захарова призвала МУС оценить слова Буша-младшего о миссии Украины "убить больше русских"

488
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МУС ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась оценкой Международного уголовного суда (МУС) заявления экс-президента США Джорджа Буша - младшего о том, что миссия Украины - "убить как можно больше русских".

В пятницу МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. "Буш-младший, который напал на Ирак и казнил законного руководителя этой страны, недавно заявил, что миссия Украины - убить как можно больше русских. Что там МУС на этот счет не думает?", - написала дипломат в воскресенье в Telegram-канале.

Захарова также опубликовала фрагмент из интервью экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт 1996 года. В нем журналистка Лесли Шталь интересуется мнением Олбрайт относительного того, оправданы ли действия США в Ираке с учетом последствий для этой страны. В частности, она приводит информацию о том, что от санкций против Ирака погибло более полумиллиона детей, больше, чем в Хиросиме. На что Олбрайт отвечает: "Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправданно". "Это было при Буше-старшем, который уже не в этом мире", - напомнила официальный представитель МИД РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Украина
Персоны
Буш Джордж
Путин Владимир
Похожие новости
03.02.2023
Род Дреер: больше всего то, что мы делаем на Украине, похоже на Вьетнам-68
13.01.2023
Названо условие, при котором США проиграют борьбу на Украине
31.10.2022
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
22.09.2022
Украинцы не понимают, к какой "победе" над Россией они стремятся
21.01.2020
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
18.11.2019
1989-2019: как распад СССР перевернул все на Западе (Le Monde, Франция)
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?