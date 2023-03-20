Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин

Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но она фактически не применяет его в ходе СВО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар — РИА Новости. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, как и другие современные системы, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Журналист поинтересовался у главы государства, не было ли смысла начать спецоперацию по защите населения Донбасса уже в 2014 году. Путин ответил, что этот вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем в рамках Крымской весны. Речь шла об обеспечении продовольствием, импортозамещении, укреплении финансовой системы, разработке современных вооружений.

Президент подчеркнул, что сейчас, несмотря на ожидания противника, в России ничего не рухнуло, финансовая система функционирует, банки наращивают возможности. Но, по его мнению, очень трудно сказать, что было бы в 2014 году.

"Ну и наконец — нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития Сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было", — сказал Путин.

Применять здесь сослагательное наклонение невозможно, заключил он.

Впервые о российском гиперзвуковом оружии Путин заявил в 2018 году в послании Федеральному собранию. Тогда он рассказал о комплексах "Авангард" и "Кинжал", позже стало известно о разработке крылатой ракеты "Циркон".